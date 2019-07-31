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В Забайкалье танкисты из Бурятии провели боевые стрельбы

В Забайкалье танкисты из Бурятии провели боевые стрельбы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Военнослужащие отрабатывали стрельбы с ходу, с места, с остановками, из укрытий и с совершением манёвра

На забайкальском полигоне Цугол в тактических учениях с боевой стрельбой принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии.

Главной особенностью этих учений является то, что танковые экипажи при проведении боевых стрельб выполняют весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий и с совершением манёвра на запасную позицию.

Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 1700 метров до 2200 метров. Также при выполнении учебных задач экипаж заранее не знает, с какой стороны и на какой дистанции появится очередная мишень. Ещё одним новшеством для танкистов стало появление движущейся мишени «бронеавтомобиль» – габариты, которой соответствуют современным легкобронированным пикапам, сообщает пресс-служба министерства обороны.
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