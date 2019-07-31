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В Улан-Удэ завтра откроют проезд по Трубачеева

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение по улице будет открыто утром. ФОТО 

В Улан-Удэ 2 июня начались масштабные работы по ремонту трёх из шести тепломагистралей. Из-за ремонта пришлось перекрыть улицу Трубачеева, автомобилисты два месяца ездили в объезд по улицам Сахьяновой и Терешковой. В администрации города пообещали закончить работы как можно быстрее. 

Сегодня, 31 июля, в управлении по информационной политике города сообщили, что с 1 августа по 4 августа перекроют участок дороги по улице Бабушкина. 

- В связи с проведением ремонтных работ на проезжей части автодороги по улице Бабушкина в направлении центра города временно изменится схема движения автобусных маршрутов. Будет закрыт для проезда участок дороги от ул. Терешковой до ул. Трубачеева - с 20:00 часов 1 августа по 4 августа. Объезд закрытых для движения двух полос проезжей части дороги по ул. Бабушкина в направлении центра города от ул. Терешковой до ул. Трубачеева, будет осуществляться через полосу, предназначенную для встречного движения, по ул. Бабушкина от ул. Терешковой до ул. Трубачеева - далее по утвержденной схеме, - отметили в управлении по информационной политике.

Посадка и высадка пассажиров на остановке «улица Геологическая» в направлении центра будет запрещена.

В таком случае - если Трубачеева не откроют к утру, то в городе может произойти транспортный коллапс. Однако МУ «Улан-Удэстройзаказчик» обещает успеть к утру и закончить все работы. Ранее директор муниципального учреждения Анатолий Урбанов заявил, что изначально проект вовсе планировался не на два, а на три месяца. 

Известно, что сегодня дорожникам необходимо заасфальтировать верхним слоем порядка 400 метров дороги. 

Нижний слой асфальта положили 25 июля, тогда же были проведены все монтажные работы, отсыпка и уплотнение грунта, также была выполнена изоляция трубопровода. Об этом сообщил на городской планерке 26 июля заместитель председателя комитета городского хозяйства Владимир Хингелов. 

Ремонт теплосетей начался 2 июня, на следующий день улицы Сахьянова, Терешкова и Бабушкина «стояли», образовалась огромная пробка, скорость движения не превышала 7-10 км/ч.  Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ принял решение увеличить количество трамваев в час пик. 

Как сообщал «Байкал-Daily», всего в Улан-Удэ будет заменено 3886 метров труб, это позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла на тепломагистралях № 2, 4, 5. Средства на ремонт тепломагистралей в сумме 348 млн. рублей выделены из резервного фонда правительства России. Модернизация теплосетей Улан-Удэ рассчитана на три года, в 2020 и 2021 году ожидается финансирование не меньше нынешнего. 

улицы ремонтные работы
 
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