31 Июля

30 Июля

Популярное

Пауэрлифтёр из Бурятии стала мастером спорта международного класса

Пауэрлифтёр из Бурятии стала мастером спорта международного класса
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики
Многократной чемпионке республики Ольге Гатаулиной звание было присвоено в конце июля

Пауэрлифтёр из Бурятии Ольга Гатаулина стала мастером спорта международного класса. Приказ о присвоении нового звания бурятской спортсменке вышел 26 июля этого года.

Ольга Гатаулина – многократная чемпионка и рекордсменка Бурятии по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа. В конце мая на чемпионате мира по жиму штанги лёжа, который проходил в Токио, Ольга остановилась в шаге от медали, заняв четвёртое место. Спортсменка из Бурятии преодолела вес 125 кг.

Силачка тренируется у Владимира Колмакова, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
спорт пауэрлифтинг Бурятия мастер спорта
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские лучники завоевали 9 медалей на Кубке России
Бурятские лучники завоевали 9 медалей на Кубке России
Общество, 31.07.2019
В Улан-Удэ подвели итоги Кубка России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
В Бурятии задержан экс-глава Иволгинского района
В Бурятии задержан экс-глава Иволгинского района
Общество, 31.07.2019
Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий
Российские звёзды призывают чиновников потушить лесные пожары в Сибири
Российские звёзды призывают чиновников потушить лесные пожары в Сибири
Общество, 31.07.2019
Они сочиняют стихи, просят жителей страны подписывать петицию за введение режима ЧС на всей территории Сибири
«Дышать нечем»: Жители Бурятии жалуются на смог от лесных пожаров
«Дышать нечем»: Жители Бурятии жалуются на смог от лесных пожаров
Общество, 31.07.2019
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии
На автодороге «Байкал» сняли ограничение движения для большегрузов
На автодороге «Байкал» сняли ограничение движения для большегрузов
Общество, 31.07.2019
Несмотря на снятие ограничения, участников дорожного движения просят быть осторожными и бдительными
День ВДВ в Чите отметят лазерным сражением и вечером песни
День ВДВ в Чите отметят лазерным сражением и вечером песни
Общество, 31.07.2019
Однако горожанам запретят купаться в фонтане
Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Сибири
Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Сибири
Общество, 31.07.2019
Он поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину отправиться в Сибирь, чтобы на месте проконтролировать ситуацию
В Байкальске и Слюдянке проводятся работы по ликвидации последствий ЧС
В Байкальске и Слюдянке проводятся работы по ликвидации последствий ЧС
Общество, 31.07.2019
Для устранения последствий подтопления мобилизована вся необходимая техника
В Улан-Удэ днём возможна гроза с дождём
В Улан-Удэ днём возможна гроза с дождём
Общество, 31.07.2019
По республике местами кратковременные дожди, грозы, днём возможны ливни
В Забайкалье прошёл турнир по бадминтону «Алханайский волан»
В Забайкалье прошёл турнир по бадминтону «Алханайский волан»
Общество, 30.07.2019
В соревнованиях приняли участие 45 бадминтонистов
Семья из Бурятии стала одной из «Семей года» в России
Семья из Бурятии стала одной из «Семей года» в России
Общество, 30.07.2019
Их выбрали среди лучших в номинации «Сельская семья»
В Бурятии опредилился самый длинный Кабанский огурец
В Бурятии опредилился самый длинный Кабанский огурец
Общество, 30.07.2019
В селе Фофоново прошёл фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец»
Медики рассказали о действиях при задымлении и смоге
Медики рассказали о действиях при задымлении и смоге
Общество, 30.07.2019
Они советуют закрывать окна в ночные и утренние часы
В Забайкалье пройдёт фестиваль «Молодёжь улиц»
В Забайкалье пройдёт фестиваль «Молодёжь улиц»
Общество, 30.07.2019
В Краснокаменске померятся силой ди-джеи и художники по телу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^