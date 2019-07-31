Многократной чемпионке республики Ольге Гатаулиной звание было присвоено в конце июля
Пауэрлифтёр из Бурятии Ольга Гатаулина стала мастером спорта международного класса. Приказ о присвоении нового звания бурятской спортсменке вышел 26 июля этого года.
Ольга Гатаулина – многократная чемпионка и рекордсменка Бурятии по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа. В конце мая на чемпионате мира по жиму штанги лёжа, который проходил в Токио, Ольга остановилась в шаге от медали, заняв четвёртое место. Спортсменка из Бурятии преодолела вес 125 кг.
Силачка тренируется у Владимира Колмакова, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Пауэрлифтёр из Бурятии стала мастером спорта международного класса
Общество, Фото:
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