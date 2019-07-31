Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий
В республике задержали Бимбу Дымбрылова, бывшего главу Иволгинского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в», часть 3 статьи 286 УК РФ).
- Постановлением Советского районного суда Улан-Удэ от 30 июля 2019 года в отношении Дымбрылова Бимбы Цыденовича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 29 сентября, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Советского суда.
Речь в данном случае идёт о скандальной истории о 254 домах, возведённых для сирот в Сотниково. По версии следствия, дома были построены из дешёвых материалов, имели явные дефекты. Однако заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко принял это жильё, которое построил бизнесмен Сергей Домшоев. На строительство было потрачено 195 миллионов рублей.
Сергей Рыбальченко обвиняется в превышении должностных полномочий. На предпринимателя, который возвёл дома, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оба уголовных дела соединены в одно производство.
В суде также отметили, что Сергея Рыбальченко оставили под стражей до 5 ноября. До 5 ноября под домашним арестом будет находиться и застройщик Сергей Домшоев.
В Бурятии задержан экс-глава Иволгинского района
Общество, Фото:
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