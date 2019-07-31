Бурятские лучники завоевали 9 медалей на Кубке России

В Улан-Удэ подвели итоги Кубка России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
В столице Бурятии прошёл Кубок России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В этом году за награды Кубка страны боролись более 50 лучников из 11 регионов России. Среди участников - победители и призёры российских соревнований, чемпионатов Европы и мира, а также Паралимпийских игр.
Спортсмены показали высокие результаты, несмотря на погодные условия: на протяжении всех соревнований в столице Бурятии шёл дождь. В итоге бурятские лучники завоевали 9 медалей, 4 из которых высшего достоинства.
- Спортсмены нашей команды в очередной раз доказали, что они одни из сильнейших стрелков из лука России. Сборная выступила достойно. Мы из 6 личных дисциплин завоевали 3 золота, – сказал главный тренер по стрельбе из лука (ПОДА) центра спортивной подготовки Бурятии Цыденбал Цыренжапов.
В стрельбе из блочного лука в группе W1 «золото» взял Чингис Бальжиев. Серебро у Александра Дорофеева. В открытой группе среди женщин Татьяна Андриевская выиграла противостояние с лидером сборной России, якутской спортсменкой Степанидой Артахиновой, которая является заслуженным мастером спорта и призёром Паралимпийских игр. В этой группе среди мужчин бронзовую медаль кубка завоевал Бадма Хаминдаев.
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Своё мастерство доказал Сергей Хутаков. Он стал лучшим среди мужчин в открытой группе в стрельбе из классического лука. На вторую ступень пьедестала почёта в стрельбе из классического лука в открытой группе среди женщин поднялась Даши Дольжина.
По итогам командного первенства у сборной Бурятии 3 награды: «золото» в стрельбе из блочного лука среди мужчин в открытой группе (Б. Хаминдаев, Б. Базаров, Е. Хоборков), «серебро» в стрельбе из классического лука среди мужчин в открытой группе (С. Хутаков, П. Марзаев, В. Иванов) и «серебро» в стрельбе из блочного лука команды-микс в открытой группе (Т. Андриевская, Б. Хаминдаев), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир «Стрелы Байкала». Бурятские лучники завоевали 19 медалей в личных и индивидуальных соревнованиях.
Бурятские лучники завоевали 9 медалей на Кубке России
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