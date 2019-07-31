Несмотря на снятие ограничения, участников дорожного движения просят быть осторожными и бдительными
31 августа с 9:35 на автодороге Р-258 «Байкал» со 101 (посёлок Култук Иркутской области) по 278 км (город Бабушкин Республики Бурятия) снято частичное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств массой свыше 12 тонн.
На данном участке 29 июля с 11:18 было введено частичное ограничение в связи с режимом ЧС в Слюдянском районе Иркутской области, оползнями, обвалами и подтоплением пойм рек.
Для ликвидации последствий ЧС ФКУ Упрдор «Южный Байкал» сформирован оперативный штаб, действует мобильный штаб в районе Байкальска. Для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда на месте работают дорожные службы.
Несмотря на снятие ограничения, участников дорожного движения просят быть осторожными и бдительными при движении, избегать превышения скорости, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учётом погодных условий.
На автодороге «Байкал» сняли ограничение движения для большегрузов
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