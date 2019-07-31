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«Дышать нечем»: Жители Бурятии жалуются на смог от лесных пожаров

«Дышать нечем»: Жители Бурятии жалуются на смог от лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии 

Республика в дыму из-за лесных пожаров. Как утверждают в республиканском агентстве лесного хозяйства, дым в Улан-Удэ и пригороде не связан с лесными пожарами в Бурятии. 

- Появление дыма связано с лесными пожарами в Иркутской области и Республике Саха (Якутия), - сообщали они 29 июля. 

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 5 утра (местное время) 31 июля, на территории страны действуют 147 лесных пожаров на площади 107 123 га, по которым проводились работы по активному тушению. В Иркутской области - 59 пожаров на площади в 78 226 га, в Красноярской области - 47 пожаров на площади 21 963 га, и в Республике Саха (Якутия) действуют 24 пожара на землях лесного фонда на площади 1 403 га.  

В Бурятии, тем временем, действуют 4 пожара на землях лесного фонда на площади 288 га.

Новосибирский журналист Николай Сальников поделился видео на своей странице в Facebook, в котором он обвиняет власти в издевательстве над Сибирью. Из-за лесных пожаров в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области соседние регионы Сибири уже несколько дней погружены в смог. 

- А сегодня нам говорят, что тушить тайгу – это, извините, экономически невыгодно. Да вы там что, в своей Москве здравый рассудок утратили? – возмущается журналист.


Режим ЧС введён в 4 регионах России: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии, в одном районе Республики Саха (Якутия). Особый противопожарный режим введён в 41 субъекте России, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Жители Бурятии жалуются на дым по всей республике в соцсетях. Улан-удэнец поделился интересным фото, на котором сравниваются два дня – 28 и 30 июля. Видно, что в воскресенье небо было чистым и облачным, а 30 июля оно было затянуто серым дымом.


«Аж дом другого цвета стал», «Какой ужас! И почему всё это не тушат», «По вечерам дым в посёлках ложится, дышать тяжело», «В Заиграевском районе дышать нечем. Видимость как в тумане», «Сбежали от дыма на Байкал, там также, горит вся Сибирь!» - комментируют пользователи.





Медики советуют жителям вывезти аз задымленной территории детей и пожилых людей, не находиться длительное время на улице и закрывать окна ночью и по утрам. 

Как сообщал накануне «Байкал-Daily», состояние воздуха в Улан-Удэ находится в норме, содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,78 ПДК, диоксиду азота – 0,18 ПДК, диоксиду серы – 0,2 ПДК, оксиду углерода – 0,7 ПДК. 

О состоянии воздуха на сегодня в управлении Роспотребнадзора по Бурятии пообещали сообщить позже. 


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