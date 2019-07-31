Однако горожанам запретят купаться в фонтане
Жители Читы станут участниками масштабного лазертаг-турнира, посвящённого дню Воздушно-десантных войск, который состоится вечером 2 августа на площади Ленина. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
К участию в турнире приглашаются команды из 5 человек. Кандидатам необходимо подать заявку с указанием фамилии, имени, отчества, датой рождения и номером телефона участников и руководителя команды в срок до 1 августа. Все участники получат сертификаты, а команды-победители ценные призы и памятные подарки.
После окончания соревнований у музыкального фонтана на площади Ленина пройдёт вечер военно-патриотической песни. Спеть песню на патриотическую тему приглашаются все желающие. Также администрации Читы просит воздержаться от купания в новом фонтане.
День ВДВ в Чите отметят лазерным сражением и вечером песни
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину отправиться в Сибирь, чтобы на месте проконтролировать ситуацию
Для устранения последствий подтопления мобилизована вся необходимая техника
По республике местами кратковременные дожди, грозы, днём возможны ливни
Они написали об этом в соцсети
В соревнованиях приняли участие 45 бадминтонистов
Их выбрали среди лучших в номинации «Сельская семья»
В селе Фофоново прошёл фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец»
Они советуют закрывать окна в ночные и утренние часы
В Краснокаменске померятся силой ди-джеи и художники по телу
Общероссийский конкурс проектов по различным направлениям добровольчества пройдёт в девятый раз
Однако уровень воды в Иркуте превысил критическую отметку
Они предлагают обучать, проводить переподготовку специалистов по озеленению и оказывать консультирование проектов
Выгуливать таких собак без намордника и поводка запрещено
Он вышел из строя в 1996 году
Следователя, раскрывшего преступление, по просьбе бабушки поощрили