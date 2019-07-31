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День ВДВ в Чите отметят лазерным сражением и вечером песни

День ВДВ в Чите отметят лазерным сражением и вечером песни
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Однако горожанам запретят купаться в фонтане

Жители Читы станут участниками масштабного лазертаг-турнира, посвящённого дню Воздушно-десантных войск, который состоится вечером 2 августа на площади Ленина. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.

К участию в турнире приглашаются команды из 5 человек. Кандидатам необходимо подать заявку с указанием фамилии, имени, отчества, датой рождения и номером телефона участников и руководителя команды в срок до 1 августа. Все участники получат сертификаты, а команды-победители ценные призы и памятные подарки.

После окончания соревнований у музыкального фонтана на площади Ленина пройдёт вечер военно-патриотической песни. Спеть песню на патриотическую тему приглашаются все желающие. Также администрации Читы просит воздержаться от купания в новом фонтане.
день ВДВ Чита Праздники
 
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