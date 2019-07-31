В Байкальске и Слюдянке проводятся работы по ликвидации последствий ЧС

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Для устранения последствий подтопления мобилизована вся необходимая техника



В Байкальске и Слюдянском районе Иркутской области проводятся работы по ликвидации последствий подтопления. Об этом сообщил на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям министр природных ресурсов и экологии Приангарья Андрей Крючков.



Для ликвидации последствий ЧС в Слюдянском районе мобилизована вся необходимая техника. Ситуация в картах-накопителях БЦБК находится на особом контроле, осуществляется балансировка воды. Карты сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы селя нет. Наблюдение ведётся круглосуточно. В руслах рек проводятся работы по расчистке принесённого туда водой грунта и валежника. Горные ручьи отведены в сторону от домов и инженерных объектов ещё 28 июля. Все мероприятия проводятся совместно со специалистами Росгеологии. В ближайшее время планируется облёт близлежащих озёр, будут сделаны выводы и даны рекомендации по дальнейшим действиям.



На подмытом участке федеральной трассы в Слюдянском районе ведёт работы управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал». Проводится укрепление подпорной стены, где сошёл грунт, восстанавливаются отбойники. Пока по трассе пропускается легковой транспорт, большегрузы тормозятся на территории Кабанского района Бурятии. Также началось обследование домов в Байкальске – при повышении уровня грунтовых вод, появилась вода в подвалах, будет проводится откачка. Техника подходит из Бурятии, из других городов Иркутской области.



На КЧС также было отмечено, что 27 июля всего в зону подтопления в Иркутской области попали 8 районов – Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Заларинский, Усольский, Слюдянский, Зиминский, Тайшетский, 2699 человек, 475 домов, 663. приусадебных участка. В связи с повышением уровня воды в реке Ия перекрыто движение на федеральной трассе с 1491 про 1494 километр для всех видов транспорта. В настоящее время определены стоянки для всех видов транспорта, поэтому скопления автотранспорта на дороге не наблюдается. Также подтоплено четыре садоводства 456 дачных домов в Шелеховском районе. Из детских оздоровительных учреждений было эвакуировано 1516 детей. В настоящее время в реках Солзан в Слюдянском районе и Иркут в Шелеховском районе идёт снижение воды. Уровень реки Ия продолжает подниматься.



Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов сообщил, что сегодня выдано 40 сертификатов на выплаты на новое жильё, но процесс тормозится из-за того, что списки сверяются с другими организациями, в частности Росреестром. Губернатор региона Сергей Левченко дал поручение отрегулировать взаимодействие и ускорить выдачу документов пострадавшим для приобретения жилых помещений. Также было отмечено, что профилакторий «Улан» в Саянске готов принять до 200 человек для длительного размещения.



Кроме того, Сергей Левченко дал поручение министерствам строительства, дорожного хозяйства и образования представить предложения по продолжению работ по капитальному ремонту зданий школы №20 и детского сада «Родничок». Они попали под затопление второй волны и строители могут не успеть с восстановительными работами до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

