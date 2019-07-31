В Улан-Удэ днём возможна гроза с дождём

По республике местами кратковременные дожди, грозы, днём возможны ливни



По данным Бурятского гидрометцентра, на 31 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём возможны ливни. В утренние часы местами туманы. Ветер западный 4-9, местами до 16 м/с. Температура ночью 11-16, местами 3-8, днём 24-29, местами 19-24 тепла.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможна гроза с дождём. Ветер западный 6-11, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 14-16, днём 27-29 тепла.



Читают сейчас