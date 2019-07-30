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В Бурятии ламы будут вызывать дожди для тушения лесных пожаров в Сибири. Для начала работы священнослужителям нужны точные координаты очагов возгорания.



- Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает, отправьте. Попробуем дожди. Обращаемся к властям помочь остановить пожары, - отмечается на странице Буддийской традиционной Сангхи России в соцсети.







Некоторые пользователи отнеслись скептически к намерению лам, а другие поддержали их:



«Спасите, пожалуйста, всё человечество будет вам благодарно», «Пусть лучше дожди пройдут, чем леса горят, дома и сёла», «Где-то горит, где-то наводнение», «Дожди, чтобы тушить пожар... но у нас как всегда получатся дожди для наводнений и затоплений посёлков», - написали жители региона.



По словам лам, точные координаты пожаров нужны, чтобы не допустить затопления населённых пунктов. Поскольку в республике на сегодня По словам лам, точные координаты пожаров нужны, чтобы не допустить затопления населённых пунктов. Поскольку в республике на сегодня сложная ситуация , связанная с паводком. Подтоплены сёла Большой Куналей Тарбагатайского района и Эрхирик Заиграевского района. Также существует угроза затопления жилых домов в сёлах Улекчин, Санага, а также райцентра Закаменского района. Подтоплены дороги в Селенгинском районе. В Джидинском, Закаменском районах в связи с выходом из берегов реки Джида многие населённые пункты отрезаны от транспортного сообщения.



По данным Авиалесоохраны, на 30 июля по 307 лесным пожарам на площади, пройденной огнём, 2 805 366 га прекращены работы по тушению на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В эти пожары входят 112 пожаров на площади 1 129 347 га (Республика Саха (Якутия)); 68 пожаров на площади 1 009 138 га (Красноярский край); 77 пожаров на площади 607 796 га (Иркутская область); 21 пожар на площади 38 460 га (Республика Бурятия); 20 пожаров на площади 13 438 га (Забайкальский край); 9 пожаров на площади 7 187 га (Хабаровский край).



По данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».



