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Семья из Бурятии стала одной из «Семей года» в России

Семья из Бурятии стала одной из «Семей года» в России
Общество,  Фото:пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия
Их выбрали среди лучших в номинации «Сельская семья»

Семья Хазагаевых Шагдуржапа Александровича и Галины Бадмаевны из Закаменского района Республики Бурятия вошла в список победителей всероссийского конкурса «Семья года – 2019» в номинации «Сельская семья». Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.

Конкурс проводится в 2019 году уже в четвёртый раз. Всего в региональных этапах конкурса «Семья года» в этом году приняли участие 3343 семьи. По итогам региональных туров в федеральный оргкомитет было подано 353 заявки. Самыми популярными номинациями стали «Многодетная семья» и «Семья — хранитель традиций» (по 76 заявок). В номинации «Золотая семья России» участвовало 56 семей, в номинации «Молодая семья» – 71, а в номинации «Сельская семья» – 67.

Торжественная церемония награждения семей-победителей пройдёт в Государственном Кремлевском дворце 30 октября. По традиции, для участников также организуют экскурсионные мероприятия по столице и семейный праздник-знакомство. По итогам всероссийского конкурса будет издана национальная книга-летопись в новом формате. Она включает в себя два издания, в первом будут представлены истории семей-победителей, а во втором – информация обо всех участниках Всероссийского конкурса.

Немного о победителях

История семьи Хазагаевых идёт от ветерана Великой Отечественной войны, учителя, чемпиона республиканского Сурхарбана по стрельбе из лука, отца Хазагаева Александра Харитоновича, который 40 лет своей жизни посвятил педагогической деятельности на селе. Сын достойно продолжил дело отца, стал известным учителем, тренером, наставником молодёжи, воспитал выдающихся спортсменов – лучников мирового значения. В свою очередь, сыновья Шагдуржапа Александровича, Александр и Баир, не нарушив семейных традиций, стали спортсменами. Семейный уклад родителей, приверженцев здорового образа жизни и активной общественной позиции, безусловно передался их детям. Внуки также вносят свой вклад, пытаясь не уронить высокую планку семейных ценностей, заложенных дедами и прадедами. Сейчас семья Хазагаевых насчитывает уже 17 человек, среди них — 9 внуков.
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