В селе Фофоново прошёл фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец»
27 июля в Кабанском районе Бурятии прошёл VII фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец». В традиционной конкурсной программе фестиваля приняли участие восемь поселений района.
В этом году формат фестиваля-ярмарки был представлен в виде командных соревнований, которые включали в себя трёхминутную визитку команды с соблюдением тематики мероприятия, презентацию костюма из вторичного сырья по теме праздника и спортивную «Огуречную эстафету». Все участники конкурсной программы проявили яркие творческие способности и оригинальный подход, подарив зрителям массу приятных эмоций.
В номинации «Огуречные разносолы» участники презентовали огурцы разного посола. На празднике все желающие могли отведать огурцы, приготовленные как по традиционным, так и не вполне привычным рецептам. В этом конкурсе учитывались количество представленных рецептов посола в виде готовой продукции для дегустации и продажи.
В выставке-ярмарке народных промыслов и сувениров, участники представили разнообразие прикладного творчества и сувенирную продукцию. В конкурсе среди сельхозпроизводителей и предпринимателей специальный приз получил за лучшую презентацию продукции Оймурской сыроварни Александр Сафронов.
Ежегодный конкурс на самый тяжёлый огурец был заменён на «Самый длинный огурец». Этот конкурс вызвал настоящий азарт. По итогам «победителю» – 57 см, а вернее его хозяину Виктору Абросову из Байкало-Кудары был вручён специальный приз – сертификат на получение поросёнка.
По итогам фестиваля все участники были награждены дипломами, сувенирами и денежными премиями. Диплом за первое место, сувенир и денежный приз был вручён МО ГП «Бабушкинское». Награды за второе место ушли МО СП «Шергинское». И замкнуло призовую тройку МО СП «Байкало-Кударинское». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В Бурятии опредилился самый длинный Кабанский огурец
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Их выбрали среди лучших в номинации «Сельская семья»
В селе Фофоново прошёл фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец»
Они советуют закрывать окна в ночные и утренние часы
В Краснокаменске померятся силой ди-джеи и художники по телу
Общероссийский конкурс проектов по различным направлениям добровольчества пройдёт в девятый раз
Однако уровень воды в Иркуте превысил критическую отметку
Они предлагают обучать, проводить переподготовку специалистов по озеленению и оказывать консультирование проектов
Выгуливать таких собак без намордника и поводка запрещено
Он вышел из строя в 1996 году
Следователя, раскрывшего преступление, по просьбе бабушки поощрили
Останки пока не возвратили России
В нескольких случаях был выявлен антиген вируса бешенства
«Мы - по причине надвигающегося переезда - отказываем в приёме животных, но такое чудо не смогли не взять на своё попечение», отмечают в галерее
Также в Забайкалье построят 20 универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием
Композиция была исполнена на праздничном концерте