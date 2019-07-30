В Бурятии опредилился самый длинный Кабанский огурец

В селе Фофоново прошёл фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец»



27 июля в Кабанском районе Бурятии прошёл VII фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец». В традиционной конкурсной программе фестиваля приняли участие восемь поселений района.



В этом году формат фестиваля-ярмарки был представлен в виде командных соревнований, которые включали в себя трёхминутную визитку команды с соблюдением тематики мероприятия, презентацию костюма из вторичного сырья по теме праздника и спортивную «Огуречную эстафету». Все участники конкурсной программы проявили яркие творческие способности и оригинальный подход, подарив зрителям массу приятных эмоций.



В номинации «Огуречные разносолы» участники презентовали огурцы разного посола. На празднике все желающие могли отведать огурцы, приготовленные как по традиционным, так и не вполне привычным рецептам. В этом конкурсе учитывались количество представленных рецептов посола в виде готовой продукции для дегустации и продажи.



В выставке-ярмарке народных промыслов и сувениров, участники представили разнообразие прикладного творчества и сувенирную продукцию. В конкурсе среди сельхозпроизводителей и предпринимателей специальный приз получил за лучшую презентацию продукции Оймурской сыроварни Александр Сафронов.



Ежегодный конкурс на самый тяжёлый огурец был заменён на «Самый длинный огурец». Этот конкурс вызвал настоящий азарт. По итогам «победителю» – 57 см, а вернее его хозяину Виктору Абросову из Байкало-Кудары был вручён специальный приз – сертификат на получение поросёнка.



По итогам фестиваля все участники были награждены дипломами, сувенирами и денежными премиями. Диплом за первое место, сувенир и денежный приз был вручён МО ГП «Бабушкинское». Награды за второе место ушли МО СП «Шергинское». И замкнуло призовую тройку МО СП «Байкало-Кударинское». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

