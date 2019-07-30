Медики рассказали о действиях при задымлении и смоге

Они советуют закрывать окна в ночные и утренние часы



Аномально жаркая погода и смена направления ветра в пожароопасный период приводят к неожиданным задымлениям на территории населённых пунктов.



Чтобы сезон лесных пожаров прошёл с минимальным ущербом для здоровья, Минздрав Бурятии рекомендует гражданам соблюдать следующие правила поведения при смоге:



- по возможности вывезти из задымлённой территории детей, пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей;



- избегать длительного пребывания на улице детей и беременных женщин;



- окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);



- открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;



- по возможности не пользоваться общественным и личным транспортом;



- сократить физическую активность;



- при отсутствии аллергии следует пить поливитамины против отравления продуктами горения;



- при сильной задымлённости необходимо применять средства индивидуальной защиты (респираторы, марлевые и медицинские маски); для более надёжной защиты от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется периодически смачивать в воде;



- людям, страдающим хроническими заболеваниями, заболеваниями сердца и дыхательных путей не следует сокращать дозировку лекарственных препаратов, при ухудшении самочувствия незамедлительно обратиться к врачу;



- людям с повышенным давлением крайне необходимо измерять его не менее 2-х раз в день; в экстренных случаях обратиться за помощью к медикам;



- необходимо всячески повышать влажность в квартире (пользоваться бытовыми увлажнителями и очистителями воздуха, кондиционерами, чаще делать влажную уборку, перед вентиляторами ставить воду, лёд);



- при сильной задымлённости воздуха следует носить лёгкую одежду из натуральных тканей, чаще принимать прохладный душ, систематически полоскать горло и промывать нос;



- рекомендуется воздержаться от курения, распития алкогольных напитков;



- в качестве профилактики возникновения последствий влияния смога на дыхательные пути, полезно посещать бассейн, делать дыхательную гимнастику;



- при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

