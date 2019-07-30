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В Забайкалье пройдёт фестиваль «Молодёжь улиц»

В Забайкалье пройдёт фестиваль «Молодёжь улиц»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Краснокаменске померятся силой ди-джеи и художники по телу

17 августа в городе Краснокаменске Забайкальского края пройдёт десятый фестиваль молодёжной уличной культуры «Молодёжь улиц 2019». Праздничное мероприятие проходит накануне 50-летнего юбилея города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Организаторы приглашают участников возрастом от 14 до 35 лет раскрыть свой талант в номинациях: «Вокал», «Живой звук», «Хореография», «Битва DJ», «Свободный подиум» (творчество в любом направлении), «Боди-арт» и «Силовой экстрим». Заявки принимаются с 1 по 10 августа.

Напомним, что пик торжеств в честь золотого, 50-летнего юбилея города, будет приурочен ко Дню шахтёра. 24 августа пройдут праздничные мероприятия, готовится обширная культурная программа. К этой дате приурочено благоустройство микрорайонов Краснокаменска.
фестиваль Забайкальский край молодежь Краснокаменск
 
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