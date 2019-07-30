В Забайкалье пройдёт фестиваль «Молодёжь улиц»

В Краснокаменске померятся силой ди-джеи и художники по телу



17 августа в городе Краснокаменске Забайкальского края пройдёт десятый фестиваль молодёжной уличной культуры «Молодёжь улиц 2019». Праздничное мероприятие проходит накануне 50-летнего юбилея города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Организаторы приглашают участников возрастом от 14 до 35 лет раскрыть свой талант в номинациях: «Вокал», «Живой звук», «Хореография», «Битва DJ», «Свободный подиум» (творчество в любом направлении), «Боди-арт» и «Силовой экстрим». Заявки принимаются с 1 по 10 августа.



Напомним, что пик торжеств в честь золотого, 50-летнего юбилея города, будет приурочен ко Дню шахтёра. 24 августа пройдут праздничные мероприятия, готовится обширная культурная программа. К этой дате приурочено благоустройство микрорайонов Краснокаменска.

