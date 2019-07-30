Общероссийский конкурс проектов по различным направлениям добровольчества пройдёт в девятый раз
Активисты Бурятии могут получить возможность реализовать свою идею на федеральном уровне в общероссийском конкурсе, выиграв до 2 млн. рублей на её развитие. «Доброволец России» проходит уже девятый год подряд и ежегодно собирает десятки тысяч проектов со всей страны.
От Бурятии заявку на конкурс подали свыше 50 человек, из них в полуфинал прошли 6 проектов по различным направлениям добровольчества. Так, в полуфинал прошли Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД с проектом «Добровольческая медиасеть на территории Республики Бурятия», Максим Мурашкин с проектом «Художественный фильм про волонтёров Победы», Светлана Матханова с проектом «Бурятия – страна волонтёров», Алексей Белоусов с проектом «Создание волонтёрской команды противопожарной защиты и спасательных работ», Чингис Болотов с проектом «Мусор из головы» и Вячеслав Бутуханов с проектом «3D словарь бурятского языка с дополненной реальностью».
- Это большая честь, возможность помочь Республике Бурятия достичь качественно новых результатов, более высокого уровня в добровольческой сфере. Росмолодёжь совместно с организаторами окружного Форума оказали доверие мне и моему кинопроекту. И я планирую оправдать его в максимально возможной степени. Интересы и имидж Республики Бурятия на Форумах – превыше всего для меня, – поделился участник конкурса Максим Мурашкин.
Следующим этапом станет участие в очной защите проектов перед экспертной комиссией, в которой нашим добровольцам предстоит побороться за место в финале. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.
За звание «Доброволец России» поборются 6 проектов из Бурятии
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