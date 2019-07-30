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В Иркутске не зафиксировано подтопления жилых домов

В Иркутске не зафиксировано подтопления жилых домов
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Однако уровень воды в Иркуте превысил критическую отметку

Подтопление жилых домов в Иркутске не зафиксировано. Об этом сообщил начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин. Ситуация в округах находится на личном контроле у мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Эффективность возведенных дамб глава города оценил в ходе ночного объезда территорий, попадающих в зону подтопления.

- Было принято решение укрепить возведённые дамбы. В течение последних суток в Свердловском округе проведена отсыпка улицы Максимовской, на улице Иркута Набережная сделаны дополнительные дамбы. В Ленинском районе на улицах Пляжной и Олонской существующие дамбы также укреплены и подняты на метр, – отметил Дмитрий Бердников.

По данным на утро 30 июля уровень воды в Иркуте превысил критическую отметку 320 см и составил 333 см. Однако интенсивность подъёма снизилась. Мониторинг территорий, попадающих в зону подтопления, ведётся круглосуточно.

- Иркут разлился в низменных участках, однако угроза для жилых домов отсутствует. Иркутская ГЭС сократила объёмы сброса воды до 1600 кубических метров. Однако, в связи с тем, что уровень Иркута выше нормы, произошёл небольшой подъём в Ангаре, подтоплен участок Нижней Набережной, – рассказал Александр Тройнин.

На местах, попадающих в зону подтопления, дежурят сотрудники «Иркутскавтодора», «Водоканала», волонтёры, представители ГИБДД, МЧС, полиции – всего более 100 человек. В случае необходимости эвакуации подготовлены автобусы и пункты временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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