Житель Бурятии устраивал погромы в доме пенсионерки



В пресс-службе поясняют, что дела о преступлениях, связанных с незаконным проникновением в жилище, относятся к преступлениям небольшой тяжести, однако это не значит, что правоохранительные органы не будут всерьёз браться за такие дела.



В пример приводится дело пожилой жительницы Улан-Удэ, у которой после переезда остался дом в селе Острог Прибайкальского района. В дом постоянно врывались неизвестные люди, разбивали окна, портили имущество и оставляли беспорядок. 14 июня пенсионерка без особой надежды на избавление от проблемы обратилась с заявлением в следственный отдел.



Расследовать преступление поручили старшему следователю Андрею Козленко, который выехал к месту происшествия. В ходе осмотра жилища он обнаружил и изъял следы рук, которые затем передал эксперту. Затем следователь установил очевидцев, благодаря показаниям которых удалось выйти на след злоумышленника.



Им оказался местный житель. Результатами дактилоскопической экспертизы позже была подтверждена его причастность к незаконному проникновению в дом потерпевшей. Мужчина не стал отпираться и признал вину. Уголовное дело в отношении него уже направлено в суд и сейчас рассматривается. Погромы в доме женщины прекратились, жильё по сей день остается невредимым.



Пенсионерка не ожидала, что её проблемой будут заниматься с таким усердием и добьются результата. Растроганная женщина обратилась в следственное управление с письмом, в котором просила отметить работу сотрудника. Приказом и.о. руководителя следственного управления Андрею Козленко объявлена благодарность.





«Следователь одинаково, с должным усердием и вниманием, обязан относиться ко всем уголовным делам, вне зависимости от категории и тяжести совершенного преступления», отмечают в пресс-службе СУ СКР по республике.