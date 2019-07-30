В Бурятии животных проверили на особо опасные болезни

В нескольких случаях был выявлен антиген вируса бешенства



В Бурятии диких и домашних животных проверили на особо опасные болезни. За полгода проведено 233661 плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных, болезни общие для человека и животных, включая отбор проб и их транспортировку. В рамках государственного эпизоотического мониторинга по Бурятии исполнено 94571 исследований, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Бурятии.



Всего получено 216 положительных результатов, из них:

140 положительных результатов по паразитологическим исследованиям (выявляли нематодозы, трематодозы, цестодозы, протозоозы сельхозяйственных животных);

69 положительных результатов по серологическим исследованиям:

- на лейкоз КРС (РИД) – 29 (в Бичурском районе – 5, Иволгинском – 2, Тарбагатайском – 5, Селенгинском – 2, Мухоршибирском -14 и Баргузинском районе – 1);

- на лептоспироз крупного рогатого скота по серологической реакции (РМА) – 40 (Мухоршибирский район);

В 7 вирусологических исследованиях методом флуоресцирующих антител выявлен антиген вируса бешенства (в Заиграевском районе – 1, Селенгинском - 1 и Бичурском – 5). В большинстве случаев положительный результат был выявлен у крупного рогатого скота.



По всем положительным результатам лабораторных исследований мониторинга проведённых по государственному заданию своевременно приняты и проведены ветеринарно-санитарные мероприятия согласно действующим нормативным документам в области ветеринарии.

