В нескольких случаях был выявлен антиген вируса бешенства
В Бурятии диких и домашних животных проверили на особо опасные болезни. За полгода проведено 233661 плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных, болезни общие для человека и животных, включая отбор проб и их транспортировку. В рамках государственного эпизоотического мониторинга по Бурятии исполнено 94571 исследований, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Бурятии.
Всего получено 216 положительных результатов, из них:
140 положительных результатов по паразитологическим исследованиям (выявляли нематодозы, трематодозы, цестодозы, протозоозы сельхозяйственных животных);
69 положительных результатов по серологическим исследованиям:
- на лейкоз КРС (РИД) – 29 (в Бичурском районе – 5, Иволгинском – 2, Тарбагатайском – 5, Селенгинском – 2, Мухоршибирском -14 и Баргузинском районе – 1);
- на лептоспироз крупного рогатого скота по серологической реакции (РМА) – 40 (Мухоршибирский район);
В 7 вирусологических исследованиях методом флуоресцирующих антител выявлен антиген вируса бешенства (в Заиграевском районе – 1, Селенгинском - 1 и Бичурском – 5). В большинстве случаев положительный результат был выявлен у крупного рогатого скота.
По всем положительным результатам лабораторных исследований мониторинга проведённых по государственному заданию своевременно приняты и проведены ветеринарно-санитарные мероприятия согласно действующим нормативным документам в области ветеринарии.
В Бурятии животных проверили на особо опасные болезни
Общество, Фото:
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