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Япония вывезла из Забайкалья останки, не принадлежащие японским военнопленным

Япония вывезла из Забайкалья останки, не принадлежащие японским военнопленным
Общество,  Фото:pixabay.com
Останки пока не возвратили России

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии пришло к выводу, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки не принадлежат японским военнопленным, которые скончались на территории СССР после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

- Мы ознакомились с докладом экспертов: либо переданные останки, согласно сделанным тестам ДНК, не принадлежат японцам, либо высока вероятность того, что они не принадлежат японцам, - цитирует агентство генерального секретаря.

Известно, что телеканал NHK провёл расследование и выяснил, что речь идёт об останках, вероятно, 16 человек. В 2014 году они были вывезены из села Боржигантай Забайкальского края, где, предположительно, находился лагерь с военнопленными из Японии. Для этого на место тогда прибыла японская делегация, в составе которой не было эксперта по ДНК. Кроме того, само место захоронения расположено на кладбище, где в основном покоятся умершие местные жители.

- После взятия анализов было установлено, что останки не принадлежат японцам. С момента установления ошибки прошло около года, правительство скрыло этот факт, а сами останки так и не были возвращены российской стороне, - уточняет ТАСС.

останки
 
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