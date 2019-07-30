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Чита получит новое футбольное поле

Чита получит новое футбольное поле
Общество,  Фото:pixabay.com
Также в Забайкалье построят 20 универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием

В Чите до 800 человек в год смогут заниматься физкультурой и спортом на футбольном поле с искусственным покрытием и подогревом, которое было закуплено в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» и уже прибыло в город. На данное мероприятие было затрачено порядка 40 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального и краевого бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Поле будет уложено на стадионе «Локомотив». В особых климатических условиях региона данное поле позволит проводить матчи в зимние месяцы без значительной потери качества игры, а также уменьшить риск получения травм у спортсменов. На сегодняшний день получено искусственнее зелёное покрытие для поля в рулонах, амортизирующий наполнитель и стыковочный состав.

Также в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» для структурного подразделения ФК «Чита» – центра подготовки юных футболистов были закуплены тренировочные футбольные мячи – 220 штук на сумму 356,8 тысячи рублей. Такие немецкие мячи уже на протяжении нескольких лет используются спортивными школами и академиями клубов российских футбольных лиг. Сертифицированные по международному стандарту соответствия, мячи выдерживают даже самые высокие нагрузки, гарантируя постоянные игровые характеристики при любой температуре.

Целью регионального национального проекта «Спорт – норма жизни» также является повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. В 2019 году на проект будет направлено почти 238 миллионов рублей. На эти средства будут обустроены 13 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», созданы два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. В 2019 году в пять спортивных школ олимпийского резерва поставят новое спортивное оборудование и инвентарь. На проведение физкультурно-массовых спортивных мероприятий выделено 11 миллионов рублей.

Будет проведен капитальный ремонт спортзала в Холбоне Шилкинского района, в ледовом дворце «Чароит», на спортивных объектах в посёлке Тарбагатай Петровск-Забайкальского района, в Первомайском Шилкинского района, в Агинском, Могойтуе. Начнётся ремонт спортивного комплекса футбольного клуба «Чита». Будут приобретены 34 уличных тренажёра для различных населённых пунктов. Строительство 20 универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием в 2019 году будет осуществлено в Краснокаменске, Борзе, Новой Чаре, Агинском, Новоорловске, Могойтуе, Первомайском, Красном Чикое, Забайкальске.
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