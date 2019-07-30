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В Иркутске в зоогалерее выхаживают бельчонка Общество, «Мы - по причине надвигающегося переезда - отказываем в приёме животных, но такое чудо не смогли не взять на своё попечение», отмечают в галерее

Чита получит новое футбольное поле Общество, Также в Забайкалье построят 20 универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием