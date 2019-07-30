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В Иркутске в зоогалерее выхаживают бельчонка

В Иркутске в зоогалерее выхаживают бельчонка
Общество, 
«Мы - по причине надвигающегося переезда - отказываем в приёме животных, но такое чудо не смогли не взять на своё попечение», отмечают в галерее

В Иркутской зоогалерее выхаживают бельчонка. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети.

- Совсем крошечного, слепого и беспомощного бельчонка сейчас выкармливают наши девушки. Ежедневно мы десятки раз - по причине надвигающегося переезда - отказываем в приёме животных, но такое малюсенькое чудо не смогли не взять на своё попечение, - отмечают сотрудники зоогалереи.

Они добавляют, что подложить малыша к кормящей кошке не получится - как в прошлый раз. В мае кошка Даша стала приёмной матерью бельчонку.

- В этот раз не получится, кормящие кошки (к счастью) бывают у нас крайне редко. Придётся самим кормилицами работать, пока малыш не подрастёт, - пояснили в зоогалерее.


животные
 
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