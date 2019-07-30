Во Владивостоке подвигу героя России Алдара Цыденжапова посвятили песню

Композиция была исполнена на праздничном концерте



Давно стихло эхо прошедшей войны,

Мы подвиги помним бойцов,

Но, как и тогда, долгом чести полны

Сердца современных юнцов.

Один из таких Цыденжапов Алдар

На флоте матросом служил,

Ценой своей жизни, рискуя в пожар,

На эсминце взрыв предотвратил.



Спас экипаж и корабль

В тот злополучный сентябрь,

Вечная память о нём будет в наших сердцах…



Тогда он на вахте стоял боевой.

В машинном возник вдруг пожар.

Свой вахтенный пост не оставил герой

Матрос Цыденжапов Алдар.

В решающий миг герой не отступил,

Трусливо не смог убежать

В огне он питание котла перекрыл

И взрыва помог избежать.



Спас экипаж и корабль

В тот злополучный сентябрь,

Вечная память о нём будет в наших сердцах...



Навечно зачислен герой в экипаж

Эсминца, что «Быстрый», на флот,

В тех списках матрос Цыденжапов пример

Тем, кто свою службу несёт.

Геройский пример, не забудет о нём

Тихоокеанский наш флот.

Агинский бурят, обожжённый огнём,

Пусть в памяти вечно живёт.



Спас экипаж и корабль

В тот злополучный сентябрь.

Вечная память о нём будет в наших сердцах…



Не пожалел своей жизни,

Стал он героем отчизны,

Вечная память о нём будет в наших сердцах…











«Слов нет, спасибо», «Гордимся! Вечная память! Плачу», «Родителям спасибо, гордимся сыном бурятского народа», «Герой Алдар! Вечная память. Спасибо исполнителю за такую прекрасную песню... до слёз», «Прекрасно спел!», – пишут под видеозаписью пользователи.Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского Флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.