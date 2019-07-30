Во Владивостоке подвигу героя России Алдара Цыденжапова посвятили песню

Композиция была исполнена на праздничном концерте
Во Владивостоке на праздничном концерте ко Дню военно-морского флота исполнили трогательную песню, посвящённую герою России Алдару Цыденжапову, его подвигу. Композицию исполнил автор песни - лейтенант запаса ВМФ Антон Ровин.
В песне рассказывается о подвиге 19-летнего матроса, агинского бурята Алдара, который ценой своей жизни спас экипаж корабля от гибели:
«Тогда он на вахте стоял боевой,
В машинном возник вдруг пожар.
Свой вахтенный пост не оставил герой
Матрос Цыденжапов Алдар,
В решающий миг герой не отступил,
Трусливо не смог убежать.
В огне он питание котла перекрыл
и взрыва помог избежать», – говорится в произведении.
После исполнения зрители, растроганные композицией, аплодировали лейтенанту стоя.
Видео, на котором Антон Ровин поёт композицию, было выложено в Сеть.
«Слов нет, спасибо», «Гордимся! Вечная память! Плачу», «Родителям спасибо, гордимся сыном бурятского народа», «Герой Алдар! Вечная память. Спасибо исполнителю за такую прекрасную песню... до слёз», «Прекрасно спел!», – пишут под видеозаписью пользователи.
Текст песни:
Давно стихло эхо прошедшей войны,
Мы подвиги помним бойцов,
Но, как и тогда, долгом чести полны
Сердца современных юнцов.
Один из таких Цыденжапов Алдар
На флоте матросом служил,
Ценой своей жизни, рискуя в пожар,
На эсминце взрыв предотвратил.
Спас экипаж и корабль
В тот злополучный сентябрь,
Вечная память о нём будет в наших сердцах…
Тогда он на вахте стоял боевой.
В машинном возник вдруг пожар.
Свой вахтенный пост не оставил герой
Матрос Цыденжапов Алдар.
В решающий миг герой не отступил,
Трусливо не смог убежать
В огне он питание котла перекрыл
И взрыва помог избежать.
Спас экипаж и корабль
В тот злополучный сентябрь,
Вечная память о нём будет в наших сердцах...
Навечно зачислен герой в экипаж
Эсминца, что «Быстрый», на флот,
В тех списках матрос Цыденжапов пример
Тем, кто свою службу несёт.
Геройский пример, не забудет о нём
Тихоокеанский наш флот.
Агинский бурят, обожжённый огнём,
Пусть в памяти вечно живёт.
Спас экипаж и корабль
В тот злополучный сентябрь.
Вечная память о нём будет в наших сердцах…
Не пожалел своей жизни,
Стал он героем отчизны,
Вечная память о нём будет в наших сердцах…
Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского Флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.
16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.
В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.