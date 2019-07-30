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Во Владивостоке подвигу героя России Алдара Цыденжапова посвятили песню

Во Владивостоке подвигу героя России Алдара Цыденжапова посвятили песню
Общество, 
Композиция была исполнена на праздничном концерте 

Во Владивостоке на праздничном концерте ко Дню военно-морского флота исполнили трогательную песню, посвящённую герою России Алдару Цыденжапову, его подвигу. Композицию исполнил автор песни - лейтенант запаса ВМФ Антон Ровин.  

В песне рассказывается о подвиге 19-летнего матроса, агинского бурята Алдара, который ценой своей жизни спас экипаж корабля от гибели: 

«Тогда он на вахте стоял боевой,
В машинном возник вдруг пожар.
Свой вахтенный пост не оставил герой
Матрос Цыденжапов Алдар,  
В решающий миг герой не отступил,
Трусливо не смог убежать.
В огне он питание котла перекрыл
и взрыва помог избежать», – говорится в произведении.

После исполнения зрители, растроганные композицией, аплодировали лейтенанту стоя.



Видео, на котором Антон Ровин поёт композицию, было выложено в Сеть. 

«Слов нет, спасибо», «Гордимся! Вечная память! Плачу», «Родителям спасибо, гордимся сыном бурятского народа», «Герой Алдар! Вечная память. Спасибо исполнителю за такую прекрасную песню... до слёз», «Прекрасно спел!», – пишут под видеозаписью пользователи. 


Текст песни: 

Давно стихло эхо прошедшей войны,
Мы подвиги помним бойцов,
Но, как и тогда, долгом чести полны
Сердца современных юнцов.
Один из таких Цыденжапов Алдар
На флоте матросом служил, 
Ценой своей жизни, рискуя в пожар,
На эсминце взрыв предотвратил.

Спас экипаж и корабль
В тот злополучный сентябрь,
Вечная память о нём будет в наших сердцах…

Тогда он на вахте стоял боевой.
В машинном возник вдруг пожар.
Свой вахтенный пост не оставил герой
Матрос Цыденжапов Алдар.
В решающий миг герой не отступил,
Трусливо не смог убежать
В огне он питание котла перекрыл
И взрыва помог избежать.

Спас экипаж и корабль
В тот злополучный сентябрь,
Вечная память о нём будет в наших сердцах...

Навечно зачислен герой в экипаж
Эсминца, что «Быстрый», на флот, 
В тех списках матрос Цыденжапов пример
Тем, кто свою службу несёт.
Геройский пример, не забудет о нём
Тихоокеанский наш флот.
Агинский бурят, обожжённый огнём,
Пусть в памяти вечно живёт.

Спас экипаж и корабль
В тот злополучный сентябрь.
Вечная память о нём будет в наших сердцах… 
 
Не пожалел своей жизни,
Стал он героем отчизны,
Вечная память о нём будет в наших сердцах… 

Справка:

Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского Флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.

16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.


Алдар Цыденжапов Владивосток песня
 
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