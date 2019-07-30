Собранные деньги пойдут на восстановление детского дома в Тулуне
3 августа в Иркутске на стадионе «Локомотив» пройдут благотворительный забег «Достигая цели» и финал кубка начальника Восточно-Сибирской железной дороги по футболу, посвящённые Дню железнодорожника.
Все собранные на благотворительном забеге средства, поступившие в качестве стартового взноса, а также добровольные пожертвования, будут направлены на восстановление детского дома, разрушенного в результате паводка в Тулуне.
Для участников разработаны три дистанции. Детские забеги предусмотрены в трёх возрастных группах на расстояние 500 м. На 1520 м и 5000 м могут зарегистрироваться любители бега старше 18 лет. Один человек может пробежать только одну дистанцию. Стартовый взнос для участников старше 18 лет составляет не менее 400 рублей, от 9 до 17 лет – на безвозмездной основе. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Дети Байкала».
В Иркутске состоится благотворительный забег
Общество, Фото:
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