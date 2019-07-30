Забайкальский боксёр завоевал «серебро» чемпионата Вооруженных сил

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования проходили на прошлой неделе в Рязани



С 21 по 27 июля в городе Рязани прошёл чемпионат Вооруженных сил России по боксу. В нём приняли участие два забайкальских боксёра: Ренат Хузахметов (весовая категория до 60 кг) и Яков Макушев (весовая категория до 75 кг).



Яков Макушев выбыл из участия в соревнованиях в предварительных поединках. А Ренат Хузахметов завоевал серебряную медаль чемпионата, уступив в равном бою местному спортсмену из Рязани.



Тренируются спортсмены в ГБУ «СШОР по боксу» Забайкальского края под руководством тренеров Сергея Кошечкина и Артёма Боровского. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкалья.

