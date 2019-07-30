Забайкалки стали призёрами всероссийского конкурса профмастерства

Они заняли второе и третье места



Выпускницы Забайкальского краевого училища искусств художественного отделения Анна Старжинская и Светлана Попкова стали призёрами всероссийского конкурса профессионального мастерства в области культуры и искусства, заняв 2 и 3 места соответственно.



Конкурс профмастерства учреждён министерством культуры Российской Федерации и ежегодно проводится академическим музыкальным училищем при Московской государственной консерватории имени Чайковского.



Лауреатам 1, 2, 3 премий, поступившим в 2019 году на профильные образовательные программы высшего образования по очной форме обучения, будет предоставлена возможность претендовать на назначение гранта президента Российской Федерации на весь период обучения.



Участие в конкурсе профессионального мастерства в области культуры и искусства эквивалентно участию во Всероссийском чемпионате профессионального мастерства по методике WorldSkills «WorldSkills Russia», где соревнуются студенты других направлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

