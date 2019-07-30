В Бурятии приставы проверили автомобилистов, выезжающих на Байкал

Должники отдавали телефоны и видеорегистраторы



Судебные приставы совместно с сотрудниками ГАИ провели рейд по проверке автомобилистов на наличие задолженностей по исполнительным производствам. Останавливали водителей в районе Верхней Березовки и улицы Кабанская, как раз по направлению к местам отдыха на Байкал.



За два часа судебные приставы проверили с помощью интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» порядка 150 автомобилистов, свыше 30 из них получили требования о явке в районные подразделения.



15 водителей предпочли оплатить задолженности на месте по банковским картам. У четверых должников арестовали видеорегистраторы и телефоны. Им дан 10-дневный срок для обжалования либо оплаты задолженностей в полном объёме.



- Напомним, до конца летнего сезона рейдовые мероприятия продолжатся и будут проводиться на постоянной основе на крупных магистральных улицах и дорогах города, - отмечает Дмитрий Мирзаев, и.о. начальника специализированного отдела по взысканию административных штрафов по Улан-Удэ.



Игнорировать задолженности по исполнительным производствам в любом случае невыгодно, поскольку за несвоевременную оплату долга гражданам придётся, кроме основной суммы, дополнительно оплатить 7 процентов исполнительского сбора, но не менее 1 тысячи рублей, напоминают в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.

