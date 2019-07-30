Улан-удэнец стал обладателем коричневого пояса по джиу-джитсу

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики

Для Бурятии это первый подобный пояс в джиу-джитсу



Руководитель и тренер спортивного клуба «Team Strela Buryatia» Борис Мантатов стал первым в Бурятии обладателем коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РБ.



На Алтае прошли четвёртые всероссийские сборы по бразильскому джиу-джитсу. В рамках сборов Борис Мантатов успешно прошёл аттестацию на коричневый пояс. На сегодняшний день это первый коричневый пояс в джиу-джитсу для Бурятии.

