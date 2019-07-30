В Бурятии горел дом

Накануне в Бурятии зарегистрировано 6 пожаров, 3 из которых произошли в районах республики
Так, в селе Нижний Ичётуй Джидинского района произошёл пожар в летнем доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом горел изнутри. Всего к ликвидации пожара было привлечено 3 работника противопожарной службы и 2 единицы спецтехники.
В результате пожара повреждены дом изнутри и кровля на общей площади 28 кв. м. Предположительно причиной возгорания послужило короткое замыкание.
Также в посёлке Заиграево произошло загорание деревянной электроопоры. На момент прибытия пожарного расчета она частично горела. В результате деревянная электроопора повреждена огнем на площади 2 кв.м. Вероятно причиной пожара послужило короткое замыкание, произошедшее по причине перехлёстывания проводов из-за шквального ветра, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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