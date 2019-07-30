Жители Бурятии и Забайкалья смогут получить «дальневосточный гектар» с 1 августа

Подача заявления на участок будет производиться в электронной форме и в бумажном виде



Программа «Дальневосточный гектар» в Республике Бурятии и в Забайкальском крае стартует 1 августа этого года. Об этом сообщает агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.



Программа будет реализована в три этапа. С первого августа землю по программе «Дальневосточный гектар» смогут получить жители Забайкальского края и Республики Бурятия в своих регионах. Затем с 1 февраля следующего года право получать земельные участки на территориях этих регионов у всех жителей Дальневосточного федерального округа. Третий этап программы наступит 1 августа 2020 года, когда «дальневосточные гектары» в Бурятии и Забайкалье смогут получить все граждане России, а также участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.



Подача заявления на предоставление земельного участка проводится гражданами в электронной форме через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ». Также граждане вправе подать заявление в бумажном виде лично или по почте в уполномоченный на предоставление земельных участков орган.



Выбор заявителем земельного участка осуществляется самостоятельно. Площади, не вошедшие в зону «нельзя», возможны для предоставления дальневосточного гектара. Территории «нельзя» отмечены в программе серым цветом. С инструкцией по работе в личном кабинете гражданина ФИС «На Дальний восток» граждане могут ознакомиться на сайте минимущества РБ и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

