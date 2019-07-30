Из-за разлива реки и обрушения переправы они были отрезаны от туристической тропы
28 июля Бурятская поисково-спасательная служба организовала эвакуацию туристов из ущелья реки Кынгырга в посёлке Аршан Тункинского района. Из-за разлива реки и обрушения переправы 18 туристов оказались отрезанными от туристической тропы и не смогли выйти к населённому пункту.
- Спасатели провели работы по сооружению переправы через реку и эвакуации туристов. 18 туристов, оказавшихся отрезанными от туристической тропы в Тункинском районе, были переправлены спасателями через реку Кынгырга в 9 вечера 29 июля, – сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии из ущелья реки Кынгырги эвакуировали туристов
Общество, Фото:
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