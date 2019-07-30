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Губернаторы-«технократы»: Политологи оценили работу Алексея Цыденова

Губернаторы-«технократы»: Политологи оценили работу Алексея Цыденова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они представили в Сети аналитический доклад

Аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) проанализировали деятельность губернаторов-«технократов», возглавляющих сейчас российские регионы.

О губернаторах-«технократах»

Они представили в Сети аналитический доклад. В самом начале документа они обозначают, кто такие губернаторы-технократы. По мнению аналитиков, к ним принято относить глав регионов, которые до перехода на должности глав регионов строили в основном управленческую (на государственной гражданской службе или в качестве топ-менеджеров крупных корпораций), а не публично-политическую карьеру.

- В большинстве случаев ключевые этапы карьеры таких руководителей не были связаны с регионами, которые они возглавили в итоге. Руководителям этого типа на момент назначения было, как правило, от 35 до 50 лет. Термин начал массово употребляться в прессе и медийно-экспертной среде по крайней мере с февраля 2017 года, после отставки 5 губернаторов - большинство из них в качестве врио глав регионов сменили деятели, которых принято относить к «молодым технократам» (Максим Решетников в Пермском крае, Алексей Цыденов в Бурятии, Андрей Никитин в Новгородской области), - отмечают специалисты.

«В ходе подготовки к региональным избирательным кампаниям 2017 года Кремль впервые после возвращения прямых губернаторских выборов сделал ставку на серийные назначения на должности врио глав регионов управленцев с подобным бэкраундом», уточняют также они.

К губернаторам-«технократам» первой волны отнесли нескольких руководителей субъектов, в том числе главу Бурятии Алексея Цыденова (на должность врио главы региона назначен 7 февраля 2017 года).

10 сентября 2017 года все эти руководители стали победителями губернаторских выборов.

- К лету 2019 года эти управленцы (с учетом нахождения во главе своих регионов в статусе врио) руководят своими регионами 2,5-3 года (а Дмитрий Овсянников уже оставил свой пост). Это позволяет подвести определенные промежуточные итоги – прежде всего, с точки зрения трансформации повестки, транслировали «технократы», а также эволюции образа самих данных управленцев, - объясняют специалисты АПЭК.

Работа губернаторов-«технократов» первой волны с медиа-средой

Говоря о перспективах этих руководителей вскоре после их прихода в регион, обычно эксперты обращают внимание на проблемные аспекты стиля работы этого типа управленцев. Отмечается, например, вероятность внутриэлитных конфликтов после прихода в соответствующие субъекты РФ внешних игроков и отсутствие публично-политического опыта - как препятствие для выстраивания эффективного диалога с общественностью.

- С высказываниями большинства губернаторов-«технократов» первой волны действительно масштабных негативных информационных поводов, которые оказались бы в центре внимания федеральных СМИ, связано не было. Впрочем, большинство регионов, где в сентябре 2017 года были избраны губернаторы-«технократы», как правило не находятся в фокусе внимания федеральных СМИ. Тем не менее работа губернаторов-«технократов» первой волны с медиа-средой, а также протестной повесткой оказалась более эффективной, чем изначально ожидали скептики, - подводят первый итог политологи.

Приоритеты в работе

АПЭК в докладе обратилось и к декларируемым «технократами» приоритетам в работе. В качестве маркеров использовали два типа информационных поводов: публичные встречи глав регионов с Владимиром Путиным и отчёты губернаторов перед депутатами заксобраний и жителями регионов.

Специалисты поясняют, что и на старте своей губернаторской карьеры, и на более поздних этапах губернаторы-«технократы» в ходе подобных акций уделяли внимание нескольким ключевым темам: инфраструктурным проектам и дорожному строительству, социальной сфере, повышению эффективности управления и бюджетного администрирования, а также инвестиционной привлекательности своего региона. Тем не менее приоритеты при обращении губернаторов-«технократов» к этим проблемам менялись.

- В первый год после назначения, на первом этапе после избрания особое внимание в их работе акцентировалось на проблемах инфраструктурного развития и решении финансовых проблем соответствующих регионов, - пишут они.

Так, глава Бурятии Алексей Цыденов, оценивая в ходе встречи президента с избранными губернаторами 20 сентября 2017 года изменения в своём регионе, назвал «в первую очередь масштабное дорожное строительство».

В дальнейшем акценты повестки ряда губернаторов-«технократов» первой волны меняются – более явно проявляется внимание к социальной политике.

- Глава Бурятии Алексей Цыденов, представляя отчёт о деятельности правительства республики за 2018 год, подчеркнул: «первое, чему хотел бы уделить внимание, – это социальная сфера», - сообщают политологи.

В материале они подробно расписывают, чем может объясняться такая смена акцентов в повестке глав регионов.

В конце доклада они отмечают, что «технократы» первой волны смогли не только продемонстрировать очевидные лоббистские возможности при реализации крупных проектов, но и активно включились в работу с локальной повесткой».


правительство РБ глава Бурятии
 
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