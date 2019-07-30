Под ограничение попал участок трассы от Култука до Бабушкина
29 июля для большегрузных машин массой свыше 12 тонн введено ограничение движения на участке автодороги Р-258 «Байкал», которое действует от населённого пункта Култук Слюдянского района Иркутской области до города Бабушкин Кабанского района республики Бурятия. ГИБДД призывает водителей грузовых транспортных средств внести коррективы в маршрут движения в связи со сложными погодными условиями.
Кроме этого, аналогичное ограничение введено при въезде в посёлок Листвянка (Байкальский тракт). Запрет на проезд в посёлок Листвянка также распространяется на туристические автобусы. В целях обеспечения безопасности граждан, отдыхающие смогут посетить берег Байкала в этом месте только на легковом транспорте либо пешком.
В местах временного ограничения движения отдельных видов транспорта работают экипажи ГИБДД. Дорожная полиция продолжит оперативно информировать автомобилистов о складывающейся обстановке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Около Байкала ограничили движение большегрузного транспорта
Общество, Фото:
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