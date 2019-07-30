В Бурятии бывшего сотрудника МЧС приговорили к реальному сроку за взятки

Алексей Думнов – бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы, признан виновным по статьям УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями».



Также суд вынес приговор предпринимателю Илье Калашникову, признанному виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.



- Думнову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов и органах государственной власти, связанные с обеспечением деятельности государственной противопожарной службы, на срок 7 лет и с лишением специального звания - подполковник внутренней службы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



Илье Калашникову назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн. рублей.



Как сообщал «Байкал-Daily», в начале 2016 года Думнов вступил в Как сообщал «Байкал-Daily», в начале 2016 года Думнов вступил в преступный сговор со своим непосредственным руководителем – заместителем начальника главного управления МЧС по республике Дмитрием Унагаевым. Они потребовали от директора коммерческой организации по монтажу и обслуживанию противопожарного оборудования регулярно давать им взятки.



- За незаконное вознаграждение должностные лица предложили директору свое покровительство, обещая в силу своих полномочий ограничить конкуренцию со стороны других предпринимателей, которые оказывали схожие услуги, а также заверили, что будут «закрывать глаза» на нарушения, которые допускались компанией при обслуживании систем пожарного мониторинга, - сообщали в СУ СК по Бурятии.



Директору пришлось согласиться. С 2016 по начало 2018 года сотрудник его компании – Илья Калашников, ставший посредником, лично передавал деньги Унагаеву и Думнову. Общий размер полученной ими взятки превысил 1,6 млн рублей.



Позже Унагаев и Думнов перестали выполнять часть своих обещаний, и директор компании обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у него взяток. Очередная часть взятки была перечислена уже под контролем правоохранителей. Посредник был задержан в банке при получении денег. Вскоре задержали сотрудников МЧС.