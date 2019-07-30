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В Иркутской области из-за затопления перекрыт участок федеральной трассы

В Иркутской области из-за затопления перекрыт участок федеральной трассы
Общество,  Фото:pixabay.com
В Тулуне закрыт участок трассы «Сибирь» с 1491 по 1494 км для всех видов транспорта

В связи с повышением уровня воды на реке Ия в Тулуне перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» с 1491 по 1494 км для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Администрация Тулуна предупреждает жителей города, что сейчас централизованно идёт подача технической воды. Из-за подъёма уровня воды в реке коммунальные службы демонтировали оборудование для хлорирования воды в системе водоснабжения. Для питья просят использовать бутилированную воду. Техническая для приготовления пищи не пригодна.

По информации пресс-службы МВД по РБ, в 05:30 в Тулунском районе ограничено движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» – из-за подъёма воды. На участке дежурят сотрудники ГИБДД.

Объехать Тулун, как и ранее, можно через Братский район.
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