В Тулуне закрыт участок трассы «Сибирь» с 1491 по 1494 км для всех видов транспорта
В связи с повышением уровня воды на реке Ия в Тулуне перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» с 1491 по 1494 км для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Администрация Тулуна предупреждает жителей города, что сейчас централизованно идёт подача технической воды. Из-за подъёма уровня воды в реке коммунальные службы демонтировали оборудование для хлорирования воды в системе водоснабжения. Для питья просят использовать бутилированную воду. Техническая для приготовления пищи не пригодна.
По информации пресс-службы МВД по РБ, в 05:30 в Тулунском районе ограничено движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» – из-за подъёма воды. На участке дежурят сотрудники ГИБДД.
Объехать Тулун, как и ранее, можно через Братский район.
В Иркутской области из-за затопления перекрыт участок федеральной трассы
Общество, Фото:
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