В сёлах Бурятии не были обновлены минерализованные полосы

Прилегающая к лесу территория была захламлена мусором и сухой растительностью



Проверка прокуратуры Заиграевского района показала, что в 4 населённых пунктах района не было обеспечено наличие противопожарного разрыва с лесным массивом. Минерализованные полосы требовали обновления, прилегающая к лесу территория была захламлена мусором и сухой растительностью. Существовала реальная угроза жизни и здоровью жителей в случае возникновения вблизи населённых пунктов лесных пожаров.



- Прокурором района предъявлены иски к администрации Заиграевского района, администрациям сельских поселений «Горхонское» и «Ключевское» о возложении обязанности обеспечить противопожарные разрывы, проложить минерализованные полосы, произвести очистку указанных территорий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



Решениями Заиграевского районного суда требования прокурора удовлетворены. Верховным судом республики указанные судебные постановления оставлены без изменения.



Администрациями сельских поселений минерализованные полосы обновлены, произведена очистка прилегающей к лесу территории.

