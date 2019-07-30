Прилегающая к лесу территория была захламлена мусором и сухой растительностью
Проверка прокуратуры Заиграевского района показала, что в 4 населённых пунктах района не было обеспечено наличие противопожарного разрыва с лесным массивом. Минерализованные полосы требовали обновления, прилегающая к лесу территория была захламлена мусором и сухой растительностью. Существовала реальная угроза жизни и здоровью жителей в случае возникновения вблизи населённых пунктов лесных пожаров.
- Прокурором района предъявлены иски к администрации Заиграевского района, администрациям сельских поселений «Горхонское» и «Ключевское» о возложении обязанности обеспечить противопожарные разрывы, проложить минерализованные полосы, произвести очистку указанных территорий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Решениями Заиграевского районного суда требования прокурора удовлетворены. Верховным судом республики указанные судебные постановления оставлены без изменения.
Администрациями сельских поселений минерализованные полосы обновлены, произведена очистка прилегающей к лесу территории.
В сёлах Бурятии не были обновлены минерализованные полосы
Общество, Фото:
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