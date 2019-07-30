В Бурятии заведующая детсадом фиктивно трудоустроила работника

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Она издала фиктивный приказ о совмещении сотрудником должности музыкального руководителя на 0,5 ставки



Гусиноозёрской межрайонной прокуратурой поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении заведующей детским садом в одном из сёл Селенгинского района. Приговором суда она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения».



Заведующая детским садом издала фиктивный приказ о совмещении работницей детского сада должности музыкального руководителя на 0,5 ставки. Составляя поддельные табели учёта рабочего времени в период с ноября 2016 года по май 2017 года, она вводила в заблуждение работников бухгалтерии Селенгинского районного управления образования. Полученные от подчинённой средства заведующая присваивала.



- Гусиноозёрским городским судом виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года - с лишением права занимать должности, сопряжённые с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Ущерб в сумме 34 258 рублей виновная возместила в ходе предварительного следствия.



Приговор суда в законную силу не вступил.

