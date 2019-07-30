В Иркутске девушка прокатилась на вейкборде по затопленной улице. Видео



Как сообщал «Байкал-Daily», из-за обильных осадков в Иркутской области вновь началось



Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ молодые люди нашли

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за обильных осадков в Иркутской области вновь началось подтопление населённых пунктов . 28 июля из-за осадков и высокого уровня грунтовых вод в зону подтопления попали 6 районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский и Зиминский.Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ молодые люди нашли оригинальный способ привлечь внимание властей и общественности к проблемам ливневой канализации города. Двое находчивых парней поплавали на резиновой лодке с пиратским флагом по улице Ключевской, недалеко от остановки «Юношеская библиотека». Момент бодрой «речной прогулки» засняли на камеру очевидцы.

В Иркутске экстремальщица Алина Дулова прокатилась на вейкборде по затопленной улице. Видео, где девушка умело «сёрфит» на специальной доске прямо в городе распространилось в социальной сети. Пользователи Интернет активно комментируют короткий ролик.«Блин холодно же)) хоть бы курточку одели) а так круто», «Круто», «Канализационный сёрфер», «Хайпанём», «Седлай, седлай ты эти волны. Ведь в тех волнах частичка нас», «Я понимаю, что сейчас ЧС ситуация, но Алина молодец, профи с большой буквы!», – прокомментировали зрители.