В Улан-Удэ выясняют причины неприятного запаха в Октябрьском районе

Горожане пожаловались на ужасную вонь

В единую городскую диспетчерскую службу в течение прошлой недели поступали жалобы улан-удэнцев на неприятный запах. Преимущественно звонили жители Октябрьского района – 140-е кварталы, ул. Ключевская, Мокрова и т.д., которых донимал запах фекалий, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Также возмущения горожан появились и в паблике «Аноним 03» в социальной сети «Вконтакте».



«Живу в 43 квартале, работаю на Восточном. Уже несколько дней дышать невозможно!», «Аналогичная ситуация в 20а квартале. Утром и вечером», «На ТСК, лицее 24 тоже. Мимо проезжали, ещё хуже чем мимо стеколки», «А я подумала что у меня глюк, а видимо и правда воняет. 110 квартал утром невыносимо воняло, пришлось закрыть балкон и окна», «В Онохое воняет жёстко до и после в радиусе 20 км там эпицентр вони, оттуда и несёт», – жаловались горожане.



Управление по ЧС провело проверку. Выяснено, что на сетях МУП «Водоканала» аварий нет, ремонтные работы системы канализации в Октябрьском районе не ведутся. Возможно, учитывая розу ветров, и жалобы жителей Заиграевского района, причиной запаха могла стать деятельность одного из свинокомплексов. Управление по ЧС направило обращение в Россельхознадзор для проведения проверки на предмет соблюдения правил утилизации и хранения биологических отходов.

