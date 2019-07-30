В Бурятии сельчане построили Дом культуры своими силами

На стройку у жителей села Енхор Селенгинского района ушло 3 года



Жители села Енхор Селенгинского района Бурятии своими силами построили новый Дом культуры. Новый сельский клуб в форме деревянной юрты с лёгкостью вместит более 50 человек.



В улусе проживают более 100 человек, они начали собирать средства около трёх лет назад. В итоге общими силами удалось достичь желаемого. Кто-то поделился стройматериалами, кто-то добыл краски, а кто-то помог с установкой окон. Из муниципального бюджета куплены кресла на 40 посадочных мест. Удобно и то, что кресла при желании можно сложить. И тогда посетители смогут не только сидеть, но и танцевать, организовывать спортивные состязания и занятия. Сельский клуб представляет собой деревянную юрту, диаметром 6 метров.



Как рассказала председатель Комитета по спорту, культуре, молодёжной политике и туризму Селенгинского района Нимацу Эрдынеева, теперь жители улуса смогут проводить свой досуг организованно в специальном месте, к тому же енхорцы ждут открытия клуба вот уже два года.



- Енхор хоть и небольшой улус, но в нём тоже живут талантливые люди, желающие проводить свой досуг активно и интересно. Здесь нет официальных творческих коллективов, зато есть вокальный ансамбль, состоящий из 5-6 женщин этого села. После открытия подумаем над перенесением библиотеки в сельский клуб, а то она у нас расположена на дому. Планов много, главное уже сделано. Надеемся, что в Енхор будут заезжать театральные труппы и артисты из города, – добавила Нимацу Эрдынеева.



Енхорцы с нетерпением ждут открытия сельского клуба, ведь здесь его никогда не было. Только что построенное здание станет новой вехой в этом небольшом населённом пункте. Кстати, среди выходцев из этого улуса много музыкально-одарённых людей.



Открытие намечается в середине сентября 2019 года. В честь большого события съедутся гости из районного центра и Улан-Удэ, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

