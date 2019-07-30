30 Июля

29 Июля

Популярное

В Бурятии сельчане построили Дом культуры своими силами

В Бурятии сельчане построили Дом культуры своими силами
Общество,  Фото:pixabay.com
На стройку у жителей села Енхор Селенгинского района ушло 3 года

Жители села Енхор Селенгинского района Бурятии своими силами построили новый Дом культуры. Новый сельский клуб в форме деревянной юрты с лёгкостью вместит более 50 человек.

В улусе проживают более 100 человек, они начали собирать средства около трёх лет назад. В итоге общими силами удалось достичь желаемого. Кто-то поделился стройматериалами, кто-то добыл краски, а кто-то помог с установкой окон. Из муниципального бюджета куплены кресла на 40 посадочных мест. Удобно и то, что кресла при желании можно сложить. И тогда посетители смогут не только сидеть, но и танцевать, организовывать спортивные состязания и занятия. Сельский клуб представляет собой деревянную юрту, диаметром 6 метров.

Как рассказала председатель Комитета по спорту, культуре, молодёжной политике и туризму Селенгинского района Нимацу Эрдынеева, теперь жители улуса смогут проводить свой досуг организованно в специальном месте, к тому же енхорцы ждут открытия клуба вот уже два года.

- Енхор хоть и небольшой улус, но в нём тоже живут талантливые люди, желающие проводить свой досуг активно и интересно. Здесь нет официальных творческих коллективов, зато есть вокальный ансамбль, состоящий из 5-6 женщин этого села. После открытия подумаем над перенесением библиотеки в сельский клуб, а то она у нас расположена на дому. Планов много, главное уже сделано. Надеемся, что в Енхор будут заезжать театральные труппы и артисты из города, – добавила Нимацу Эрдынеева.

Енхорцы с нетерпением ждут открытия сельского клуба, ведь здесь его никогда не было. Только что построенное здание станет новой вехой в этом небольшом населённом пункте. Кстати, среди выходцев из этого улуса много музыкально-одарённых людей.

Открытие намечается в середине сентября 2019 года. В честь большого события съедутся гости из районного центра и Улан-Удэ, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Бурятия культура Селенгинский район дом культуры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сельчане построили Дом культуры своими силами
В Бурятии сельчане построили Дом культуры своими силами
Общество, 30.07.2019
На стройку у жителей села Енхор Селенгинского района ушло 3 года
Бурятские фермеры приняли на работу электропастуха
Бурятские фермеры приняли на работу электропастуха
Общество, 30.07.2019
Изобретение экономит время и деньги фермеров
В Улан-Удэ сегодня до +26
В Улан-Удэ сегодня до +26
Общество, 30.07.2019
30 июля по республике местами умеренные и сильные дожди, грозы
В Джидинском районе Бурятии ввели режим ЧС
В Джидинском районе Бурятии ввели режим ЧС
Общество, 29.07.2019
Это связано с напряжённой гидрологической обстановкой
В Улан-Удэ вручат премию «Russian Event Awards» Сибири и Дальнего Востока
В Улан-Удэ вручат премию «Russian Event Awards» Сибири и Дальнего Востока
Общество, 29.07.2019
Заявки на участие в конкурсе событийного туризма принимаются до 30 августа
В Улан-Удэ уровень воды в реках Селенга и Уда в норме
В Улан-Удэ уровень воды в реках Селенга и Уда в норме
Общество, 29.07.2019
Мониторинг состояния уровня проводится ежедневно
В Улан-Удэ прибыла иностранная делегация
В Улан-Удэ прибыла иностранная делегация
Общество, 29.07.2019
Гости из Внутренней Монголии пригласили представителей администрации города на международный форум
В Иркутской области опять эвакуируют население
В Иркутской области опять эвакуируют население
Общество, 29.07.2019
Эвакуация будет производиться в пункты временного размещения
Агинская семья стала лучшей сельской семьёй в России
Агинская семья стала лучшей сельской семьёй в России
Общество, 29.07.2019
Она победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Иркутск вылетел из турнира по футболу из-за «Читы»
Иркутск вылетел из турнира по футболу из-за «Читы»
Общество, 29.07.2019
Забайкальскому клубу победа оказалась нужнее
Забайкалец стал лауреатом Шукшинского фестиваля на Алтае
Забайкалец стал лауреатом Шукшинского фестиваля на Алтае
Общество, 29.07.2019
Его наградили дипломом первой степени в номинации «Чтецы»
В Слюдянском районе Иркутской области ликвидируют последствия ЧС
В Слюдянском районе Иркутской области ликвидируют последствия ЧС
Общество, 29.07.2019
В школах района развёрнуты три пункта временного размещения людей
В Бурятии открыли универсальную спортивную площадку
В Бурятии открыли универсальную спортивную площадку
Общество, 29.07.2019
Она расположена в селе Сосново-Озерском
В Братске пройдёт «Праздник молодой картошки и малосольного огурца»
В Братске пройдёт «Праздник молодой картошки и малосольного огурца»
Общество, 29.07.2019
На дороге рядом с территорией праздника будет прекращено движение транспорта

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^