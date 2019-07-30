Изобретение экономит время и деньги фермеров
На днях фермеры из Курумканского и Хоринского районов Бурятии стали использовать в своих хозяйствах электропастухов (электроизгородь). Эта специальная конструкция, состоящая из генератора электрических импульсов, проводов и изоляторов, которая помогает решить проблему выпаса скота без использования привязи. Также электроизгородь защищает посевы и пасеку от проникновения диких животных.
Электропастух стал особенно популярным в последнее время, от этого изобретения зависит в том числе и количество воспроизводимого скота, его сохранность. Освобождается время, которое тратилось на постоянный присмотр за животными. Фермеры уже оценили экономическую эффективность, по их словам, это позволяет сэкономить время и деньги, исчезает потребность в рабочем персонале. Изгородь окупает себя в течение нескольких месяцев.
Хозяйства республики довольны результатами и планируют расширить территорию использования, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Бурятии.
Бурятские фермеры приняли на работу электропастуха
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