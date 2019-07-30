В Улан-Удэ сегодня до +26

30 июля по республике местами умеренные и сильные дожди, грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 июля по республике местами умеренные и сильные дожди, грозы, ливни. В утренние часы при прояснении туман. Ветер северо-западный 3-8, местами порывы 13-18 м/с. Температура ночью 12-17, местами 5-10, днём 21-26, местами по северу 27-32 тепла.



В Улан-Удэ ночью дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 14-16, днём 24-26 тепла.





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