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В Улан-Удэ уровень воды в реках Селенга и Уда в норме

В Улан-Удэ уровень воды в реках Селенга и Уда в норме
Общество,  Фото:pixabay.com
Мониторинг состояния уровня проводится ежедневно

Трагедия в Тулуне в Иркутской области, недавний ливень в Улан-Удэ, ожидаемые дожди в Бурятии стали поводом для пристального рассмотрения паводковой ситуации в Улан-Удэ. 

По состоянию на 29 июля, уровень воды в реке Уде составляет 120 см. По сравнению со вчерашним днём, зафиксировано понижение на 2 см., при выходе на пойму (подтопление низменных участков) - 230 см., критический уровень – 330 см. На реке Селенге уровень воды – 109 см. Вчера же уровень воды составлял 105 см., при выходе на пойму – 230 см., критический уровень – 330 см.

Подобная информация ежедневно выставляется на сайте администрации Улан-Удэ в разделе «Безопасность» и дублируется в мобильный чат председателям ДНТ и СНТ, расположенных рядом с водоёмами, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

В столице Бурятии работает система оповещения, её включают ежемесячно, чтобы проверить работоспособность. Сигналы оповещения в автоматическом режиме транслируются из 12 мощных сирен, в отдалённых же микрорайонах имеется 38 стационарных систем оповещения. В случае неблагоприятных метеоусловий производится смс-рассылка на сотовые телефоны всех мобильных операторов.

река
 
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