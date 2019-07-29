В Улан-Удэ уровень воды в реках Селенга и Уда в норме



Трагедия в Тулуне в Иркутской области, недавний ливень в Улан-Удэ, ожидаемые дожди в Бурятии стали поводом для пристального рассмотрения паводковой ситуации в Улан-Удэ.



По состоянию на 29 июля, уровень воды в реке Уде составляет 120 см. По сравнению со вчерашним днём, зафиксировано понижение на 2 см., при выходе на пойму (подтопление низменных участков) - 230 см., критический уровень – 330 см. На реке Селенге уровень воды – 109 см. Вчера же уровень воды составлял 105 см., при выходе на пойму – 230 см., критический уровень – 330 см.



Подобная информация ежедневно выставляется на сайте администрации Улан-Удэ в разделе «Безопасность» и дублируется в мобильный чат председателям ДНТ и СНТ, расположенных рядом с водоёмами, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



В столице Бурятии работает система оповещения, её включают ежемесячно, чтобы проверить работоспособность. Сигналы оповещения в автоматическом режиме транслируются из 12 мощных сирен, в отдалённых же микрорайонах имеется 38 стационарных систем оповещения. В случае неблагоприятных метеоусловий производится смс-рассылка на сотовые телефоны всех мобильных операторов.



