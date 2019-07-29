29 Июля

28 Июля

Популярное

В Улан-Удэ прибыла иностранная делегация

В Улан-Удэ прибыла иностранная делегация
Общество,  Фото:pixabay.com
Гости из Внутренней Монголии пригласили представителей администрации города на международный форум

Сегодня, 29 июля, состоялась встреча и.о. мэра города Улан-Удэ Александра Иринчеева и секретаря горкома КПК Цзюй Шувэнь, возглавившего делегацию из города Эрлянь (Автономного района Внутренняя Монголия, КНР). Гостей из Поднебесной встретили с особым радушием – Улан-Удэ и Эрлянь связывают побратимские отношения еще с 2011 года. Новые перспективы поможет открыть и нынешний визит.

Целью визита стало приглашение к участию представителей администрации города Улан-Удэ в XI международном форуме по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем, Россией и Монголией. Основной целью форума станет осуществление программы «Создание экономического коридора Китай-Россия-Монголия», а также улучшение дружеских отношений между тремя странами.

В рамках форума состоятся дискуссия о торгово-промышленном сотрудничестве, презентация проектов Китая и Монголии, выставка товаров Китая и Монголии. Также будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере туризма, деревообрабатывающей и пищевой промышленности.

XI Международный форум даст возможность оценить успешный опыт предыдущих десяти форумов и обеспечит широкую платформу для практического сотрудничества в различных сферах трёх стран. Александр Иринчеев отметил важность таких встреч в целях развития взаимовыгодных связей и сотрудничества в различных сферах.

Справка

Договор о заключении побратимских связей с городом Эрлянь был подписан 30 ноября 2011 года. В мае 2016 года делегация Эрляня во главе с первым заместителем мэра господином У Ла посетила город Улан-Удэ с целью поддержки своей детской команды по футболу, которая приехала в Улан-Удэ для участия в Международном турнире «Кубок Росбанка» по футболу.

Ежегодно в августе в Эрляне проводится Торгово-экономический форум, который собирает представителей разных государств. На мероприятии ежегодно присутствуют представители столицы Бурятии. Делегация города Эрляня во главе с господином Го Юаньшунь – заместителем мэра народного правительства побывала на 350-летии города Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике города Улан-Удэ.
Улан-Удэ международное сотрудничество форум Внутренняя Монголия Китай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ вручат премию «Russian Event Awards» Сибири и Дальнего Востока
В Улан-Удэ вручат премию «Russian Event Awards» Сибири и Дальнего Востока
Общество, 29.07.2019
Заявки на участие в конкурсе событийного туризма принимаются до 30 августа
В Улан-Удэ уровень воды в реках Селенга и Уда в норме
В Улан-Удэ уровень воды в реках Селенга и Уда в норме
Общество, 29.07.2019
Мониторинг состояния уровня проводится ежедневно
В Улан-Удэ прибыла иностранная делегация
В Улан-Удэ прибыла иностранная делегация
Общество, 29.07.2019
Гости из Внутренней Монголии пригласили представителей администрации города на международный форум
В Иркутской области опять эвакуируют население
В Иркутской области опять эвакуируют население
Общество, 29.07.2019
Эвакуация будет производится в пункты временного размещения
Агинская семья стала лучшей сельской семьёй в России
Агинская семья стала лучшей сельской семьёй в России
Общество, 29.07.2019
Она победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Иркутск вылетел из турнира по футболу из-за «Читы»
Иркутск вылетел из турнира по футболу из-за «Читы»
Общество, 29.07.2019
Забайкальскому клубу победа оказалась нужнее
Забайкалец стал лауреатом Шукшинского фестиваля на Алтае
Забайкалец стал лауреатом Шукшинского фестиваля на Алтае
Общество, 29.07.2019
Его наградили дипломом первой степени в номинации «Чтецы»
В Слюдянском районе Иркутской области ликвидируют последствия ЧС
В Слюдянском районе Иркутской области ликвидируют последствия ЧС
Общество, 29.07.2019
В школах района развёрнуты три пункта временного размещения людей
В Бурятии открыли универсальную спортивную площадку
В Бурятии открыли универсальную спортивную площадку
Общество, 29.07.2019
Она расположена в селе Сосново-Озерском
В Братске пройдёт «Праздник молодой картошки и малосольного огурца»
В Братске пройдёт «Праздник молодой картошки и малосольного огурца»
Общество, 29.07.2019
На дороге рядом с территорией праздника будет прекращено движение транспорта
Жители Джидинского района Бурятии: «Три села отрезаны от «большой земли»
Жители Джидинского района Бурятии: «Три села отрезаны от «большой земли»
Общество, 29.07.2019
По словам проживающих там людей, вода затопила первый мост и подходит ко второму. ФОТО, ВИДЕО
Улан-удэнец выступил на подтанцовке у Елены Темниковой
Улан-удэнец выступил на подтанцовке у Елены Темниковой
Общество, 29.07.2019
Эмоциями от работы со звездой танцор поделился на своей странице в соцсети
Работники Улан-Удэнского ППО перечислили деньги пострадавшим в Иркутской области
Работники Улан-Удэнского ППО перечислили деньги пострадавшим в Иркутской области
Общество, 29.07.2019
Общая сумма, перечисляемая работниками Улан-Удэнского приборостроительного объединения в Фонд помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Иркутской области, получилась почти 800 тысяч
В Улан-Удэ отчитались о ремонте городских дорог
В Улан-Удэ отчитались о ремонте городских дорог
Общество, 29.07.2019
Ход ремонта городских дорог идёт в соответствии с графиком

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^