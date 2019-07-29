В Улан-Удэ прибыла иностранная делегация

Гости из Внутренней Монголии пригласили представителей администрации города на международный форум
Сегодня, 29 июля, состоялась встреча и.о. мэра города Улан-Удэ Александра Иринчеева и секретаря горкома КПК Цзюй Шувэнь, возглавившего делегацию из города Эрлянь (Автономного района Внутренняя Монголия, КНР). Гостей из Поднебесной встретили с особым радушием – Улан-Удэ и Эрлянь связывают побратимские отношения еще с 2011 года. Новые перспективы поможет открыть и нынешний визит.
Целью визита стало приглашение к участию представителей администрации города Улан-Удэ в XI международном форуме по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем, Россией и Монголией. Основной целью форума станет осуществление программы «Создание экономического коридора Китай-Россия-Монголия», а также улучшение дружеских отношений между тремя странами.
В рамках форума состоятся дискуссия о торгово-промышленном сотрудничестве, презентация проектов Китая и Монголии, выставка товаров Китая и Монголии. Также будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере туризма, деревообрабатывающей и пищевой промышленности.
XI Международный форум даст возможность оценить успешный опыт предыдущих десяти форумов и обеспечит широкую платформу для практического сотрудничества в различных сферах трёх стран. Александр Иринчеев отметил важность таких встреч в целях развития взаимовыгодных связей и сотрудничества в различных сферах.
Справка
Договор о заключении побратимских связей с городом Эрлянь был подписан 30 ноября 2011 года. В мае 2016 года делегация Эрляня во главе с первым заместителем мэра господином У Ла посетила город Улан-Удэ с целью поддержки своей детской команды по футболу, которая приехала в Улан-Удэ для участия в Международном турнире «Кубок Росбанка» по футболу.
Ежегодно в августе в Эрляне проводится Торгово-экономический форум, который собирает представителей разных государств. На мероприятии ежегодно присутствуют представители столицы Бурятии. Делегация города Эрляня во главе с господином Го Юаньшунь – заместителем мэра народного правительства побывала на 350-летии города Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике города Улан-Удэ.
В Улан-Удэ прибыла иностранная делегация
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