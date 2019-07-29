В Иркутской области опять эвакуируют население

Эвакуация будет производится в пункты временного размещения

В Иркутской области опять эвакуируют население. В настоящее время продолжает повышаться уровень воды на правых притоках Ангары. Подтоплены участки в Шелеховском, Слюдянском, Иркутском, Зиминском, Черемховском, Тулунском и Нижнеудинском районах. Связано это с обильными осадками в горах Восточного Саяна.



С 10:00 часов 29 июля в Шелеховском районе введён режим чрезвычайной ситуации. На 15:00 подъём воды в реке Иркут составил 462 см при критической отметке 480 см. Подъём воды в реке Олха – 242 см при критической отметке 210 см. Администрация района просит всех граждан, находящихся в зоне подтопления, не отказываться от эвакуации в пункты временного размещения. Во всем вопросам можно обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону 5-37-76.



Та же ситуация и в Слюдянском районе. В городе Слюдянка в связи с ухудшением паводковой ситуации, подъёмом уровня воды в реках и селевой угрозы производится эвакуация населения. Пункт временного размещения находится в школа №7 посёлка Култук. Маломобильные группы населения ждут в Слюдянской районной больнице.



Режим повышенной готовности введён на территории Ангарского городского округа с 17:00 29 июля. Такое решение озвучено в ходе внеочередного заседания рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа. Основанием стала ситуация в Усольском районе, где проводится частичная эвакуация в Тальянах и Раздолье, а также прогноз Гидрометеослужбы Иркутской области о повышении уровня реки Китой без достижения критических отметок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.



По информации директора службы ГО и ЧС Алексея Филатова, Ангарск уже сейчас работает в условиях постоянного мониторинга. Контроль состояния рек Китой, Тойсук и Ода осуществляется через каждые два часа. На 16:00 часов 29 июля Китой поднялся до отметки 322 см при критической – 475 см (+12 см по сравнению с показателями на 12 часов). На гидрологическом посту в Раздолье значение уровня составило 258 см при критическом показателе 280 см (-8 см по сравнению с замерами в полдень).



В настоящее время оперативная группа с оповещением объезжает СНТ, расположенные в пойме Китоя. Это 31 садоводство, среди которых «Ясная поляна», «Якимовка», общества в районе квартальской лыжной базы и другие. Из-за ожидающегося небольшого повышения реки жителям рекомендуют на ночное время покинуть зоны возможного подтопления.



В городе Зиме в связи с ожидаемым подъёмом воды на реке Оке и возможным подтоплением районов: Братская протока, нижний поселок ЛДК, поселок ЛЭП, береговая зона района Старой Зимы, на территории Зиминского городского муниципального образования с 14:00 28 июля объявлен режим «Повышенная готовность». Эвакуация будет производится в пункты временного размещения в школах №9 и №26.



В Тулуне в связи с обильными осадками уровень воды в реке Ия продолжает неуклонно расти, создавая угрозу подтопления города и его инфраструктуры. Для эвакуации граждан развернут пункт временного пребывания в ДЮСШ города. В настоящее время там размещён 41 человек. По информации администрации Тулуна, там свободно ещё 65 мест.



Администрация Нижнеудинского муниципального образования сообщает, что по данным Гидрометцентра в реке Уда у Нижнеудинска прогнозируется повышение уровня воды выше критического (320 см.) до 360 см. Жителей, проживающих в зонах вероятного подтопления, предупреждают быть готовыми к эвакуации при резком подъёме воды. В администрации Нижнеудинска для эвакуации организованы дежурные автомашины. Эвакуация будет осуществляться в пункты временного размещения людей Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта (общежитие), школы-интернаты №26, № 5. Заявки передаются по телефону горячей линии 7-07-15. По улицам будут работать автомашины спасателей МЧС и Росгвардии. На домах просят размещать опознавательные знаки для привлечения внимания спасателей.



На территории Иркутского района также введён режим повышенной готовности. Такое решение принято сегодня, 29 июля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, прошедшем при администрации Иркутского района. На территории района в бассейнах рек Иркут, Ушаковка, Большая Речка организованы гидропосты, где ведётся постоянный мониторинг уровня воды. По данным на 16:00 уровень рек на территории Иркутского района значительно повысился, но не превышает критических значений.



По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень Иркута в районе Баклашей (Шелеховский район) находится в пределах 471 см при критической отметке 480 см. В районе Иркутска уровень воды в Иркуте находится в пределах 294 см при критической отметке 320 см. Уровень воды в реке Ушаковка упал на 3 см и находится в пределах 190 см при критической отметке 250 см.



В случае необходимости в муниципальных образованиях будут развернуты пункты временного размещения населения. В Большереченском МО – Культурно-спортивный центр, р.п. Большая Речка, (вместимость 200 человек). В Листвянском МО – Культурно-спортивный комплекс, п. Листвянка (вместимость 400 человек). В Максимовском МО – Максимовская СОШ, с. Максимовщина (вместимость 200 человек). В Мамонском МО – Мамоновская СОШ, с. Мамоны (вместимость 316 человек). В Марковском МО – Марковская СОШ, р.п. Маркова (вместимость 1176 человек). В Смоленском МО – Смоленская СОШ, с. Смоленщина (вместимость 1000 человек). В Ушаковском МО – Культурно-спортивный комплекс, с. Пивовариха (приписанного 300 человек). В случае подтопления или повышения уровня воды населению необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу Иркутского района по телефону 717-112 или в администрации муниципальных образований района.

