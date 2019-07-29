29 Июля

28 Июля

Популярное

Забайкалец стал лауреатом Шукшинского фестиваля на Алтае

Забайкалец стал лауреатом Шукшинского фестиваля на Алтае
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры Забайкальского края
Его наградили дипломом первой степени в номинации «Чтецы»

Житель города Петровска-Забайкальского, профессиональный пожарный, солист местного Дворца культуры и спорта Владимир Парамонов стал лауреатом фестиваля самодеятельных театральных коллективов и чтецов «Характеры». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкалья.

Мероприятие проходило 26 и 27 июля в селе Сростки в рамках всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», приуроченного к празднованию 90-летия со дня рождения писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина. Забайкалец награждён дипломом I степени в номинации «Чтецы».

- В классе в 6-м я посмотрел фильм «Калина красная» и заинтересовался творчеством Василия Макаровича. Он писал про обычных людей, таких же, как мы, чудиков. Его рассказы добрые, светлые, смешные, иногда грустные. Особенно нравятся – «Одни», «Микроскоп», «Как помирал старик» – его я и читал на фестивале, – рассказал Владимир Парамонов.

Всего в фестивале самодеятельных театральных коллективов и чтецов «Характеры» приняли участие около 50 человек из Саратовской, Томской, Новосибирской областей, Алтайского и Забайкальского краев. Призёрам и победителям вручили дипломы и подарочные издания В. М .Шукшина.
Забайкальский край культура конкурс чтецы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Агинская семья стала лучшей сельской семьёй в России
Агинская семья стала лучшей сельской семьёй в России
Общество, 29.07.2019
Она победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Иркутск вылетел из турнира по футболу из-за «Читы»
Иркутск вылетел из турнира по футболу из-за «Читы»
Общество, 29.07.2019
Забайкальскому клубу победа оказалась нужнее
Забайкалец стал лауреатом Шукшинского фестиваля на Алтае
Забайкалец стал лауреатом Шукшинского фестиваля на Алтае
Общество, 29.07.2019
Его наградили дипломом первой степени в номинации «Чтецы»
В Слюдянском районе Иркутской области ликвидируют последствия ЧС
В Слюдянском районе Иркутской области ликвидируют последствия ЧС
Общество, 29.07.2019
В школах района развёрнуты три пункта временного размещения людей
В Бурятии открыли универсальную спортивную площадку
В Бурятии открыли универсальную спортивную площадку
Общество, 29.07.2019
Она расположена в селе Сосново-Озерском
В Братске пройдёт «Праздник молодой картошки и малосольного огурца»
В Братске пройдёт «Праздник молодой картошки и малосольного огурца»
Общество, 29.07.2019
На дороге рядом с территорией праздника будет прекращено движение транспорта
Жители Джидинского района Бурятии: «Три села отрезаны от «большой земли»
Жители Джидинского района Бурятии: «Три села отрезаны от «большой земли»
Общество, 29.07.2019
По словам проживающих там людей, вода затопила первый мост и подходит ко второму. ФОТО, ВИДЕО
Улан-удэнец выступил на подтанцовке у Елены Темниковой
Улан-удэнец выступил на подтанцовке у Елены Темниковой
Общество, 29.07.2019
Эмоциями от работы со звездой танцор поделился на своей странице в соцсети
Работники Улан-Удэнского ППО перечислили деньги пострадавшим в Иркутской области
Работники Улан-Удэнского ППО перечислили деньги пострадавшим в Иркутской области
Общество, 29.07.2019
Общая сумма, перечисляемая работниками Улан-Удэнского приборостроительного объединения в Фонд помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Иркутской области, получилась почти 800 тысяч
В Улан-Удэ отчитались о ремонте городских дорог
В Улан-Удэ отчитались о ремонте городских дорог
Общество, 29.07.2019
Ход ремонта городских дорог идёт в соответствии с графиком
Более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта
Более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта
Общество, 29.07.2019
Они не готовы оформлять электронные паспорта из-за ненадёжности и возможных сбоев в системе
Сергей Зверев призвал тушить Сибирь и Дальний Восток
Сергей Зверев призвал тушить Сибирь и Дальний Восток
Общество, 29.07.2019
Петицию за ввод режима ЧС по всей Сибири поддержали и другие известные личности
Дым в Улан-Удэ не связан с пожарами в Бурятии
Дым в Улан-Удэ не связан с пожарами в Бурятии
Общество, 29.07.2019
Дым наблюдается не только в столице Бурятии, но и в пригороде
Осуждённых несовершеннолетних Бурятии отправили в заповедник
Осуждённых несовершеннолетних Бурятии отправили в заповедник
Общество, 29.07.2019
Там ребята совершили увлекательную экскурсию по экологической тропе

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^