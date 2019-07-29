Его наградили дипломом первой степени в номинации «Чтецы»
Житель города Петровска-Забайкальского, профессиональный пожарный, солист местного Дворца культуры и спорта Владимир Парамонов стал лауреатом фестиваля самодеятельных театральных коллективов и чтецов «Характеры». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкалья.
Мероприятие проходило 26 и 27 июля в селе Сростки в рамках всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», приуроченного к празднованию 90-летия со дня рождения писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина. Забайкалец награждён дипломом I степени в номинации «Чтецы».
- В классе в 6-м я посмотрел фильм «Калина красная» и заинтересовался творчеством Василия Макаровича. Он писал про обычных людей, таких же, как мы, чудиков. Его рассказы добрые, светлые, смешные, иногда грустные. Особенно нравятся – «Одни», «Микроскоп», «Как помирал старик» – его я и читал на фестивале, – рассказал Владимир Парамонов.
Всего в фестивале самодеятельных театральных коллективов и чтецов «Характеры» приняли участие около 50 человек из Саратовской, Томской, Новосибирской областей, Алтайского и Забайкальского краев. Призёрам и победителям вручили дипломы и подарочные издания В. М .Шукшина.
Забайкалец стал лауреатом Шукшинского фестиваля на Алтае
Общество, Фото:
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