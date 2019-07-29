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В Слюдянском районе Иркутской области ликвидируют последствий ЧС

В Слюдянском районе Иркутской области ликвидируют последствий ЧС
Общество,  Фото:pixabay.com
В школах района развёрнуты три пункта временного размещения людей

Для ликвидации последствий ЧС в Слюдянском районе Иркутской мобилизуется вся необходимая техника. Работы идут, не прекращаясь. Об этом сообщил член Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области, министр природных ресурсов и экологии Андрей Крючков.

По его словам, в зоне ЧС развёрнуты три пункта временного размещения людей на базе школ №10, 11, 12. Всего в них размещено около 150 человек. Это жители многоквартирных домов микрорайона Гагарина в Байкальске. Всем предоставлено горячее питание. В каждом пункте работают специалисты МЧС, представители администрации, открыта горячая линия. Ещё три ПВР находится сейчас в резерве. Паники среди населения нет.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, 28 июля в Слюдянском районе постановлением и.о. руководителя аппарата МО «Слюдянский район» Светланы Орловой введён режим чрезвычайной ситуации в связи со значительным уровнем выпавших осадков. Уровень воды в реках Солзан, Харлахта, Большая и Малая Осиновка повышен до критичных отметок.

Андрей Крючков сообщил, что на особом контроле находится ситуация в картах- накопителях БЦБК.

- В картах сейчас установлено оборудование, с его помощью осуществляется балансировка воды. Техника откачивает воду объемом 300 куб. м в час. Карты сейчас в удовлетворительном состоянии, экологической угрозы нет, – рассказал Андрей Крючков.

Кроме того, по словам министра, сделаны руслообводные сооружения, по которым вода может проходить свободно, чтобы не создавались заторы. Ведутся работы по отсыпке защитных сооружений, чтобы исключить попадание воды в жилой сектор.

Ещё один проблемный объект – технический мост БЦБК через реку Солзан, который обрушился 28 июля из-за натиска стихии.

- Через мост идет канализационная сеть на очистные сооружения г. Байкальска. Сейчас сеть эта перекрыта. Ждем падения уровня воды. Мобилизованы все необходимые силы Слюдянского района. Прибыли вакуумные машины из ближайших городов Иркутской области. Мобилизация техники продолжается, – добавил Андрей Крючков.
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