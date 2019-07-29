Иркутский дзюдоист стал бронзовым призёром кубка Европы

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

В Берлине он выступил в весе до 73 кг



Иркутский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков стал бронзовым призёром Кубка Европы среди юниоров. Соревнования прошли с 27 по 28 июля в столице Германии Берлине. Он выступал в весовой категории до 73 кг.



Воспитанник иркутского клуба «Мори» одержал победу над соперниками из Великобритании, Китая, Грузии. Уступил он лишь спортсмену из Японии. Первое место в этом весе занял японец Рю Цукамото. Серебряным призёром стал Жао Фернандо из Португалии. Ещё одну бронзу взял россиянин Давид Гамасов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

