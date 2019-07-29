В Бурятии открыли универсальную спортивную площадку

Она расположена в селе Сосново-Озерском



В минувшую пятницу в Еравнинском районе Бурятии состоялось торжественное открытие универсальной спортивной площадки. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РБ.



Новая площадка в селе Сосново-Озерское размером 60 метров на 30 метров будет работать круглый год. В честь открытия на площадке были вручены награды, прошли показательные выступления воспитанников ДЮСШ Еравнинского района и товарищеская игра по волейболу между командами девушек.



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