В Улан-Удэ отчитались о ремонте городских дорог

Ход ремонта городских дорог идёт в соответствии с графиком
В Улан-Удэ стали известны предварительные итоги реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). С докладом об этом на планёрном совещании администрации города выступил заместитель руководителя – председатель комитета по строительству Виктор Хандаев.
По его словам, в настоящее время работы выполняются в соответствии с графиком. Работы по ремонту дороги на улице Свободы завершены, устраняются замечания. Также он рассказал о ходе ямочного ремонта и нанесения разметки.
Выполненные и выполняемые работы по объектам БКАД
1. Ремонт автомобильной дороги по улице Сахьяновой:
Выполнены работы по установке дорожных и тротуарных бортовых камней; устройству нижнего слоя покрытия. На сегодняшний день продолжается выполнение работ по устройству верхнего слоя покрытия на примыканиях; устройству проколов для прокладки труб ливневой канализации. Выполнение по объекту составляет 48%.
2. Ремонт автомобильной дороги по улице Революции 1905 г. от проспекта 50-летия Октября до улицы Левченко (1 этап):
Выполнены работы по установке дорожных бортовых камней; устройству выравнивающего слоя покрытия. Выполняются работы по установке тротуарных бортовых камней; устройству тротуара из плитки. Выполнение по объекту составляет 63%.
3. Ремонт автомобильной дороги по улице Гвардейской:
Выполнены работы по установке дорожных бортовых камней; устройству выравнивающего и верхнего слоя покрытия. Выполняются работы по устройству верхнего слоя покрытия на примыканиях. Выполнение по объекту составляет 78%.
4. По переулку Герцена:
Выполнены работы по разборке бортовых камней. Выполняются работы по установке дорожных бортовых камней. Выполнение по объекту составляет 14%;
5. По улице Моцарта:
Выполнена установка дорожных бортовых камней. Выполняются работы по устройству основания на тротуарах. Выполнение по объекту составляет 25%;
6. По улице Родины:
Выполнена разборка бортовых камней. Выполняются работы по установке дорожных бортовых камней. Выполнение по объекту составляет 14%;
7. По улице Чайковского:
Выполнены работы по установке тротуарных бортовых камней. Выполняются работы по асфальтированию тротуара; установке дорожных бортовых камней. Выполнение по объекту составляет 31%.
8. По улице Свободы:
Устанавливаются дорожные знаки. Выполнение по объекту составляет 99%.
9. Ремонт автомобильной дороги «Спиртзаводской тракт» от улицы Пищевой до 0-го км:
Выполнены работы по отсыпке обочин, устройству выравнивающего слоя, устройству верхнего слоя покрытия 100%. Выполняются работы по установке тротуарных бортовых камней. Выполнение по объекту составляет 82%.
10. Ремонт автомобильной дороги по второстепенным проездам по проспекту Автомобилистов, от АЗС «Альянс» до автомобильной дороги в п. Матросова:
Выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия, асфальтированию тротуара, разметке. Выполнение по объекту составляет 90%.
11. Ремонт автомобильной дороги по улице Шмидта от улицы Советской до улицы Банзарова:
Выполнены работы по фрезерованию покрытия; разборке бортовых камней, выполняются работы по установке дорожных бортовых камней. Выполнение по объекту составляет 6%.
12. Ремонт асфальтобетонного покрытия развязки по улице Борсоева:
Выполнены работы по фрезерованию покрытия; разборке бортовых камней. Выполняются работы по установке дорожных бортовых камней.
13. Объект вне проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
Ремонт участка автодороги по улице Балтахинова от улицы Каландаришвили до улицы Куйбышева (нечётная сторона). Выполнены работы по фрезерованию покрытия; разборке бортовых камней. Выполняется установка дорожных бортовых камней. Цена контракта – 11 714 349,98 руб. Срок окончания работ – 01.09.2019.
Ямочный ремонт
На сегодняшний день остаток по выполнению составляет по ямочному ремонту – 1705,02 м2, по ремонту тротуаров – 333,97 м2, по заделке трещин – 11998,0 п.м. Работы выполнялись на ул. Дарвина, ул. Гагарина, ул. 3-я Транспортная. Выполнение составляет 90%.
Разметка
На сегодняшний день остаток по 2-м контрактам по разметке краской составляет – 10 000,00 м2, по разметке термопластиком - 4000,0 м2. Работы выполнялись на ул. Смолина, Лимонова, Амагаева, Моховой, Пушкина, Гагарина. Выполнение по 2-м контрактам составляет 78%.
В Улан-Удэ отчитались о ремонте городских дорог
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