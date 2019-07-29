В Улан-Удэ отчитались о ремонте городских дорог

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Улан-Удэ

Ход ремонта городских дорог идёт в соответствии с графиком



В Улан-Удэ стали известны предварительные итоги реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). С докладом об этом на планёрном совещании администрации города выступил заместитель руководителя – председатель комитета по строительству Виктор Хандаев.



По его словам, в настоящее время работы выполняются в соответствии с графиком. Работы по ремонту дороги на улице Свободы завершены, устраняются замечания. Также он рассказал о ходе ямочного ремонта и нанесения разметки.



Выполненные и выполняемые работы по объектам БКАД

1. Ремонт автомобильной дороги по улице Сахьяновой:

Выполнены работы по установке дорожных и тротуарных бортовых камней; устройству нижнего слоя покрытия. На сегодняшний день продолжается выполнение работ по устройству верхнего слоя покрытия на примыканиях; устройству проколов для прокладки труб ливневой канализации. Выполнение по объекту составляет 48%.

2. Ремонт автомобильной дороги по улице Революции 1905 г. от проспекта 50-летия Октября до улицы Левченко (1 этап):

Выполнены работы по установке дорожных бортовых камней; устройству выравнивающего слоя покрытия. Выполняются работы по установке тротуарных бортовых камней; устройству тротуара из плитки. Выполнение по объекту составляет 63%.

3. Ремонт автомобильной дороги по улице Гвардейской:

Выполнены работы по установке дорожных бортовых камней; устройству выравнивающего и верхнего слоя покрытия. Выполняются работы по устройству верхнего слоя покрытия на примыканиях. Выполнение по объекту составляет 78%.

4. По переулку Герцена:

Выполнены работы по разборке бортовых камней. Выполняются работы по установке дорожных бортовых камней. Выполнение по объекту составляет 14%;

5. По улице Моцарта:

Выполнена установка дорожных бортовых камней. Выполняются работы по устройству основания на тротуарах. Выполнение по объекту составляет 25%;

6. По улице Родины:

Выполнена разборка бортовых камней. Выполняются работы по установке дорожных бортовых камней. Выполнение по объекту составляет 14%;

7. По улице Чайковского:

Выполнены работы по установке тротуарных бортовых камней. Выполняются работы по асфальтированию тротуара; установке дорожных бортовых камней. Выполнение по объекту составляет 31%.

8. По улице Свободы:

Устанавливаются дорожные знаки. Выполнение по объекту составляет 99%.

9. Ремонт автомобильной дороги «Спиртзаводской тракт» от улицы Пищевой до 0-го км:

Выполнены работы по отсыпке обочин, устройству выравнивающего слоя, устройству верхнего слоя покрытия 100%. Выполняются работы по установке тротуарных бортовых камней. Выполнение по объекту составляет 82%.

10. Ремонт автомобильной дороги по второстепенным проездам по проспекту Автомобилистов, от АЗС «Альянс» до автомобильной дороги в п. Матросова:

Выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия, асфальтированию тротуара, разметке. Выполнение по объекту составляет 90%.

11. Ремонт автомобильной дороги по улице Шмидта от улицы Советской до улицы Банзарова:

Выполнены работы по фрезерованию покрытия; разборке бортовых камней, выполняются работы по установке дорожных бортовых камней. Выполнение по объекту составляет 6%.

12. Ремонт асфальтобетонного покрытия развязки по улице Борсоева:

Выполнены работы по фрезерованию покрытия; разборке бортовых камней. Выполняются работы по установке дорожных бортовых камней.

13. Объект вне проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

Ремонт участка автодороги по улице Балтахинова от улицы Каландаришвили до улицы Куйбышева (нечётная сторона). Выполнены работы по фрезерованию покрытия; разборке бортовых камней. Выполняется установка дорожных бортовых камней. Цена контракта – 11 714 349,98 руб. Срок окончания работ – 01.09.2019.



Ямочный ремонт

На сегодняшний день остаток по выполнению составляет по ямочному ремонту – 1705,02 м2, по ремонту тротуаров – 333,97 м2, по заделке трещин – 11998,0 п.м. Работы выполнялись на ул. Дарвина, ул. Гагарина, ул. 3-я Транспортная. Выполнение составляет 90%.



Разметка

На сегодняшний день остаток по 2-м контрактам по разметке краской составляет – 10 000,00 м2, по разметке термопластиком - 4000,0 м2. Работы выполнялись на ул. Смолина, Лимонова, Амагаева, Моховой, Пушкина, Гагарина. Выполнение по 2-м контрактам составляет 78%.

